聞風至 - 受惠消費改革 長汽等開車 | 鮮股落鑊

內地繼續大打穩經濟牌，商務部吹風時提到將推進汽車流通消費改革試點，老牌汽車股長城汽車（2333）預料將受惠，未來國內有刺激，海外有出口增長憧憬，股價再發力在望。



國家商務部市場運行和消費促進司負責人在一個例行吹風會上表示，商品消費是促消費惠民生的重要領域，下一步將推進汽車流通消費改革試點。其中包括擴大二手車流通，拓展汽車改裝、租賃、賽事及房車露營等汽車後市場，全鏈條擴大汽車消費等。



除了刺激政策，中央亦加緊推出「反內卷」政策，內媒引述消息指，國家市場監管總局正討論「虛假營銷認定方法」，後續可能會針對汽車行業的誇大及虛假宣傳進行治理。



海外方面，長城汽車國際總裁史青科近日預期，今年在巴西的汽車銷量將達到3.6萬輛，按年增長23%，高於此前預測，又透露最終目標是在巴西銷售25萬至30萬輛汽車。公司有可能會透過整合來建造更大的工廠，惟也有機會由頭開始興建廠房，預期在明年中會作最終決定。



史青科又透露，公司目標在2029年在歐洲年產30萬輛汽車，團隊正評估在西班牙、匈牙利等幾個國家的工廠選址。長城汽車設定到2030年海外年銷量達到100萬輛的目標，史青科表示，這就是要加快推進歐洲戰略的原因，「一切都需要加速」。



今年首10月，集團共賣出逾106萬輛汽車，新能源車佔32.4萬輛。首間歐洲工廠目標年產能30萬輛，無疑是一個相當進取的數字，加上巴西市場銷售勝預期，集團着力進攻海外市場或為長城汽車帶來新憧憬，成為推動股價向上突破的新動力。



內地市場方面可謂「穩經濟」、「反內卷」雙管齊下格局，可以預期長城汽車的最壞情況已過，未來將受惠刺激消費政策、出口憧憬，形成股價上行的基本面支撐。



聞風至