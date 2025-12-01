鄧力文 - 比特幣弱勢宜觀望 | Exchange²

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧力文
7小時前
在11月初比特幣跌穿9萬美元時，筆者曾以《比特幣面臨深度回調》為題，提醒大家高位回落風險。到11月中旬再以「分注撈底、慢慢進場博反彈」為策略建議，雖然最終跌穿8萬美元，幅度比預期深，但整體時間點和建議方向仍屬可接受。若有跟隨分注部署的朋友，這輪反彈相信已帶來一定喘息空間，無論是小注快出、還是觀望進一步修復行情，也都有操作餘地。

　　主因之一是鏈上數據出現明顯變化：據Glassnode數據，比特幣的巨鯨買盤出現回流。這是自8月以來首次出現「由淨賣轉淨買」的趨勢，推動BTC從8萬區間反彈至9萬以上。所謂「累積趨勢分數」由Glassnode統計錢包在過去15日的增持行為（剔除礦工與交易所地址），得分越接近1代表買盤越強。

　　最新資料顯示，持有逾萬枚BTC的地址，分數已達0.8，屬強勁增持；而1000至10000枚持倉者，也自9月後首次轉為正增持；中型投資者（100至1000枚）更早於10月已開始撈底；散戶層面亦見7月以來最強增持行為。此等鏈上變化反映整體由「出貨」轉向「累積」，市場情緒開始轉暖。

買盤湧現轉為增持

　　但宏觀角度來看，比特幣仍屬相對弱勢資產。據統計，過去1個月中，比特幣在7成交易日中表現跑輸納指。以相對強弱表現計，比特幣自10月初以來相對納指已回落30%。這種程度的underperformance在過去5年亦只出現數次，而且往往與某些重大系統性事件或流動性衝擊相關。

　　整體而言，筆者現階段對比特幣持觀望態度。市場短線有望延續反彈動能，但由於BTC/NQ相對走勢仍弱，仍需提防反彈過程中的二次測試或震盪回落。對於早前低位有部署的朋友，可視反彈作減壓或調整倉位的機會；未有入場者則不妨等待下一次高低位交錯時的技術訊號，再作部署。

