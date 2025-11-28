Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘紀虹 - 斜槓人生退休靠自己 | 積金虹途

積金虹途
積金虹途
潘紀虹
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　上月本港最紅YouTube頻道之一「試當真」停運，最終集《墨魚遊戲2》突破390萬觀看次數。消息令觀眾惋惜，也引起廣泛討論： YouTuber、自由工作者或斜槓族成為新一代嚮往的工作模式，但是他們的退休生活又有甚麼保障？

　　斜槓族（Slashie）是指兼任多重職業的人，例如攝影師兼YouTuber、模特兒兼主持等。這類工作具有高度彈性與自主，但自僱人士無法享有僱員福利，如年假、醫療及退休保障，一切都要靠自己。

自由背後的基本安全網

　　斜槓族理財的首要任務，是建立穩定的退休儲蓄，而強積金制度便是重要的工具之一。自僱人士開立強積金帳戶後，可自由選擇強積金受託人及計劃，並靈活選擇按月或按年供款。即使初始收入有限，越早開始供款，複利效應越大，退休時累積的資產也會更可觀。當然，投資可升可跌，應注意風險。

收入波動下的靈活供款

　　斜槓生活的吸引力在於自由規劃工作時間，但部分行業收入波動較大，旺季時收入可觀，淡季則要勒緊褲頭。自僱人士可進行靈活供款：收入高時，額外將部分金額撥作可扣稅自願供款（TVC），根據現行稅制，每年扣稅上限為$60000，上限為可扣稅自願性供款和合資格延期年金保費的合計上限。收入浮動時則維持基本供款，確保強積金供款的連貫性。這樣既能累積退休資金，也能充分利用稅務優惠。

　　你可以在65歲或符合法例訂明的情況下提取可扣稅自願性供款，投資者應查詢理財顧問尋找最合適方案。

善用資源主動管理強積金

　　沒有公司支持，不代表要獨自摸索。現時不少強積金受託人均設有理財教育資源，協助自僱人士了解強積金基金特性、風險與收費，從而選擇合適的強積金基金組合。自僱人士宜根據個人風險承受能力以及投資取向作出配置，例如將投資分散於不同風險水平的基金，並定期檢視基金表現與自身理財目標是否一致。

　　成為斜槓族，代表追求自由與創造力，但自由不等於放棄強積金制度提供的退休保障。斜槓族宜妥善規劃退休藍圖，既能活在當下，亦能享受無憂未來。

香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理    
潘紀虹

最Hit
宏福苑五級火‧持續更新｜83死逾70傷 料早上9點前完成全部7幢爆破救援
突發
5小時前
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
02:24
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜全身燻黑消防員忍手唔願拎飲品「留俾市民」 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
大埔宏福苑五級火｜義工見全身燻黑消防員 忍手唔好意思拎飲品欲留俾居民 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
01:51
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜逾百有心人帶物資助災民渡難關 網民讚善舉：最美的景色是人
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
13小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方 被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
02:08
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
影視圈
14小時前
更多文章
潘紀虹 - 「積金易」快問快答 | 積金虹途
　　「積金易」平台邁進普及化階段，大型強積金受託人例如Sun Life永明已經陸續上線，越來越多打工仔關注平台的實際操作。同大家拆解幾個常見問題，助你更好掌握「積金易」帶來的變化與便利。 　　問：平時好少理強積金，可以唔開積金易帳戶？ 　　「積金易」全面啟用後，各大受託人原有的網上或手機應用程式行政服務功能將逐步結束。未來無論是處理供款、提交投資指示、提取權益、轉移基金或更改個人資料，
2025-10-24 02:00 HKT
積金虹途