潘紀虹 - 斜槓人生退休靠自己 | 積金虹途

上月本港最紅YouTube頻道之一「試當真」停運，最終集《墨魚遊戲2》突破390萬觀看次數。消息令觀眾惋惜，也引起廣泛討論： YouTuber、自由工作者或斜槓族成為新一代嚮往的工作模式，但是他們的退休生活又有甚麼保障？



斜槓族（Slashie）是指兼任多重職業的人，例如攝影師兼YouTuber、模特兒兼主持等。這類工作具有高度彈性與自主，但自僱人士無法享有僱員福利，如年假、醫療及退休保障，一切都要靠自己。



自由背後的基本安全網



斜槓族理財的首要任務，是建立穩定的退休儲蓄，而強積金制度便是重要的工具之一。自僱人士開立強積金帳戶後，可自由選擇強積金受託人及計劃，並靈活選擇按月或按年供款。即使初始收入有限，越早開始供款，複利效應越大，退休時累積的資產也會更可觀。當然，投資可升可跌，應注意風險。



收入波動下的靈活供款



斜槓生活的吸引力在於自由規劃工作時間，但部分行業收入波動較大，旺季時收入可觀，淡季則要勒緊褲頭。自僱人士可進行靈活供款：收入高時，額外將部分金額撥作可扣稅自願供款（TVC），根據現行稅制，每年扣稅上限為$60000，上限為可扣稅自願性供款和合資格延期年金保費的合計上限。收入浮動時則維持基本供款，確保強積金供款的連貫性。這樣既能累積退休資金，也能充分利用稅務優惠。



你可以在65歲或符合法例訂明的情況下提取可扣稅自願性供款，投資者應查詢理財顧問尋找最合適方案。



善用資源主動管理強積金



沒有公司支持，不代表要獨自摸索。現時不少強積金受託人均設有理財教育資源，協助自僱人士了解強積金基金特性、風險與收費，從而選擇合適的強積金基金組合。自僱人士宜根據個人風險承受能力以及投資取向作出配置，例如將投資分散於不同風險水平的基金，並定期檢視基金表現與自身理財目標是否一致。



成為斜槓族，代表追求自由與創造力，但自由不等於放棄強積金制度提供的退休保障。斜槓族宜妥善規劃退休藍圖，既能活在當下，亦能享受無憂未來。



香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理

潘紀虹