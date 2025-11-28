利貞 - 蜜雪加速布局咖啡市場 | 實力股起底

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

利貞 - 蜜雪加速布局咖啡市場

利貞
3小時前
　　蜜雪集團（2097）旗下平價咖啡品牌幸運咖，今年在內地加速布局，更開啟海外擴張，令集團在中國咖啡連鎖市場中迅速崛起，目前幸運咖全球門市數量已突破1萬間。配合內地持續用力擴大內需，不斷形成擴內需的新增長點政策，看好蜜雪集團繼續會有良好發展，建議可於399元買入，中長線目標價510元。蜜雪集團昨日收報413元，升1.8元，升幅0.44%。

　　幸運咖不僅在內地加速布局，還開啟海外擴張。今年8月，幸運咖在馬來西亞開設首間海外門店。目前其門店覆蓋全國逾300座城市，其中一線市場門店數超過1000間，北京地區門店數達100間。基於幸運咖門店已突破1萬間，其在規模上與行業龍頭瑞幸咖啡及庫迪咖啡的差距正不斷縮小。從新增門市數來看，據壹覽商業數據，10月幸運咖單月新增1100間門店，成為當月拓店主力，超過瑞幸的905間與庫迪的597間。

　　早前蜜雪集團巴西公司公布，與跨境物流服務商安駿快遞達成戰略合作，雙方將在巴西開啟食品級冷鏈運輸與城配領域深度合作。根據協議，安駿快遞將為蜜雪冰城在巴西聖保羅專門投資建造食品級冷凍倉庫與冷藏倉庫，同時全面承接蜜雪冰城在巴西全境的食品、設備及原材料倉儲、城市配送與冷鏈運輸服務，構建從倉儲到終端的一體化冷鏈物流體系。

　　上月，蜜雪冰城以總價2.97億元（人民幣，下同），收購鮮啤福鹿家53%股權，正式將業務版圖從現製茶飲、咖啡延伸至酒精飲品領域。鮮啤福鹿家延續蜜雪冰城價格的親民標準，門店不設置座位。截至今年8月，鮮啤福鹿家已在全國28省布局1200間門店，去年實現扭虧為盈，錄盈利107.09萬元。

斥3億收購鮮啤福鹿家

　　蜜雪集團截至2025年6月底，中期營業額148.75億元，按年升39.3%；純利26.93億元，按年升42.9%，每股盈利7.23元。期內，毛利為47.06億元，按年增加38.3%。當中，商品和設備銷售的毛利率按年減少0.2個百分點至30.3%，主要是由於若干原材料採購成本的上升及收入的結構變化。

利貞

