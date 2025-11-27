輪商精選 - 阿里績後走弱 可留意「21302」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

14小時前
　　阿里巴巴（9988）公布業績後，市場焦點主要落在集團電商業務的盈利能力，以及雲業務的增長前景。彭博智庫指出，隨着集團在食品及雜貨配送領域加大補貼，短期內核心電商業務毛利率或會繼續受壓。管理層則表示，近期消費者補貼有所收窄，但行業競爭依然激烈，未來盈利能力走勢仍存不確定性。阿里股價周三早段曾跌逾2%，其後走勢反覆，收報154.8元，跌1.9%。

　　如投資者計劃部署反彈可注意阿里購「21302」，行使價188.98元，實際槓桿約7.1倍，2026年3月16日到期。如認為正股或會進一步下跌可參考阿里沽「20544」，行使價138元，實際槓桿約6.1倍，2026年3月16日到期。如投資者希望利用較高槓桿產品部署，看好可注意阿里牛「67146」，收回價148元，實際槓桿約15.9倍。看淡可注意阿里熊「64863」，收回價170元，實際槓桿約8.6倍。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責决定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。投資者應詳閱有關上市文件中之條款、風險因素及其他資料，並瞭解結構性產品之特性及願意承擔所涉風險，否則切勿投資上述產品。結構性產品於第二市場的流通量是無法預料的。

