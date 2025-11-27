輪商精選 - 阿里績後走弱 可留意「21302」 | 窩輪熱炒特區

阿里巴巴（9988）公布業績後，市場焦點主要落在集團電商業務的盈利能力，以及雲業務的增長前景。彭博智庫指出，隨着集團在食品及雜貨配送領域加大補貼，短期內核心電商業務毛利率或會繼續受壓。管理層則表示，近期消費者補貼有所收窄，但行業競爭依然激烈，未來盈利能力走勢仍存不確定性。阿里股價周三早段曾跌逾2%，其後走勢反覆，收報154.8元，跌1.9%。



如投資者計劃部署反彈可注意阿里購「21302」，行使價188.98元，實際槓桿約7.1倍，2026年3月16日到期。如認為正股或會進一步下跌可參考阿里沽「20544」，行使價138元，實際槓桿約6.1倍，2026年3月16日到期。如投資者希望利用較高槓桿產品部署，看好可注意阿里牛「67146」，收回價148元，實際槓桿約15.9倍。看淡可注意阿里熊「64863」，收回價170元，實際槓桿約8.6倍。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



