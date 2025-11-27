Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 深圳國際派息有上調空間 | 鮮股落鑊

聞風至
14小時前
近日有兩大因素或反映市場情緒未準備再次破頂，先是Nvidia（輝達，內地譯英偉達）於業績後進一步走低，5日累跌3.8%、1個月累跌7.14%，AI股畏高情緒仍未消散之餘，資金有趨向採取更保守的態勢。

　　另一因素則是港股科指龍頭阿里（9988），阿里原本在美股時段一度升逾5%，即使升幅在美股收市大幅收窄，仍見1.3%的升幅。但回到港股卻見反高潮，倒跌1.9%。更別忘記市場對美國12月份下調利率的預期正在升溫，科指成分股理應有更好表現。

　　大市方向未明，不如繼續留意高息股，公路股深圳國際（152）於上個財年派息金額達每股0.598元，現價計股息率接近6.9厘，再加上其過去一段時期派息金額只相當於盈利的一半，未來在國內央企國企喜以提升派息比率吸引資金的大環境下，深圳國際亦有調升派息的空間。

大市仍未見明確方向

　　深圳國際核心業務包括收費公路、現代物流、港口、環保，核心資產則是涵蓋深圳及周邊地區多條主要高速公路，能夠提供穩定現金流，是公司派息的重要基礎。

　　而且，集團在全國超過40個城市建有物流園區，形成「全國性物流網絡」，其手上擁有豐富的物流基建項目，包括倉儲、配送中心及智慧物流平台等。

　　其中，華南物流園轉型為住宅項目的計劃，被市場視為集團未來的利潤重要來源。於今年7月份，集團公布華南物流園項目一期轉型升級進展，擬將該項目逐步變更為以數字經濟產業為核心、配套高端商業和居住功能的綜合性用地。

　　大市仍未見走出明確方向，在此環境下，高息股如深圳國際更具吸引力，其收費公路提供穩定現金流，派息率高企，且具備提升派息比率的空間。加上華南物流園轉型升級項目逐步落地，未來有望成為新的利潤增長引擎，攻守兼備，值得投資者在不明朗市況中持續關注。

聞風至

