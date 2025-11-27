大行晨報 - 英鎊年底前料區間整固｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　英倫銀行11月議息會議以5比4的投票結果宣布將利率維持在4厘不變，結果符合市場預期。今次議息會議投票結果顯示，英倫銀行參與投票的官員關於利率決議的看法分歧較大，央行指引稱利率可能處於逐步下行軌道。英倫銀行表示，目前國內通脹面臨的風險逐漸下行，國內工資增長和服務業物價升幅均已放緩，故此判斷通脹已經見頂。

　　而近期公布的數據顯示，英國10月零售銷售按月大跌1.1%，扭轉前值經上調後升0.7%的勢頭，且遠差過預期。雖然最新公布的10月整體通脹略高於市場預期，按年升3.6%，但仍然較前值3.8%有所回落，核心通脹按年升幅則符合市場預期報3.4%。英倫銀行偏鴿的發言及數據令市場揣測英倫銀行或將重啟減息步伐。執筆之時，彭博利率期貨顯示，交易員預計英倫銀行12月議息會議減息0.25厘的概率接近9成。

　　自今年下半年開始，美元迎來一輪反彈，而多隻外幣兌美元則相應出現不同程度的回落。英鎊兌美元自今年7月初高見1.3789之後，於50天線水平附近上落整固，但自今年10月以來，英鎊兌美元跌勢加劇，並一度失守250天線，於11月初低見1.301水平，執筆之時正於250天線上方約1.318水平爭持。

　　筆者認為，基本面來看，英國的財政壓力可能限制英鎊升勢，現時市場正等待本周英國即將出爐的英國財政預算案，英國財相李韻晴正尋求籌集約300億英鎊，市場揣測銀行及地產業可能要面臨加稅。技術面來看，若英鎊能守穩50天線上方約1.33水平，才有望重拾反彈趨勢，否則將持續區間震盪。

光大證券國際產品開發及零售研究部

