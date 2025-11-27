大行晨報 - 數據支持聯儲局減息｜大行晨報

美元周二下跌，日內公布的一系列好壞參半的經濟數據強化了市場對聯儲局下個月將降息的預期；但其中部分數據因延遲發布而顯得滯後。數據顯示，美國9月零售銷售上漲0.2%，低於經濟學家預測的0.4%。美國9月生產者物價指數（PPI）上漲0.3%，符合預期，此前8月未修正為下降0.1%；核心PPI僅上漲0.1%，低於市場預期的0.2%。此外，美國消費者信心指數11月降至88.7，低於10月上修後的95.5，這進一步打壓美元信心。周二的經濟數據緊隨過去幾天聯儲局官員的鴿派言論之後，這些言論進一步鞏固了市場對降息的預期。聯儲局理事沃勒周一表示，就業市場疲弱到足以支持12月再降息25個基點，但之後的行動將取決於因政府停擺而延遲的大量數據。沃勒的言論與紐約聯儲總裁威廉姆斯上周五的類似表態相呼應。據CME數據顯示，利率期貨交易員認為聯儲局下月降息的可能性約為85%，高於一周前的50%。



歐羅兌美元周二出現較明顯反彈，只是匯價尚未有明確突破25天平均線位置，並且仍然是居於10月以來的下降趨向線下方，亦即現階段仍是一浪低於一浪的下跌走勢中。趨向線阻力見於1.1630，11月13日高位1.1655，後市若跨過此才可望歐羅重新啟動升勢，否則仍傾向維持反覆下行格局。下方支撐先參考11月5日低位1.1468，其後支持看至1.14水準，若然進一步下破此區，將見歐羅延展較顯著的下調壓力。其後較大支持位看至1.1310及1.12。至於向上較大阻力料為1.1720及1.1800。



美元兌日圓周二下跌，低見155.78，自上周觸及10個月低點以來，日圓呈反覆回調。市場正在摸索日本政府干預以支撐日圓的跡象。感恩節期間流動性偏低，可能為日本央行干預美元兌日圓創造良好條件。技術圖表所見，由於匯價上周已見明確突破155關口，縱然近日出現回挫，但仍為持於此區之上，並且亦未守住上升趨向線，估計美元兌日圓仍續見上行發展。至於趨向線目前位置在155.40，倘若失守才見美元兌日圓有較大的調整壓力。黃金比率計算，38.2%的回調幅度在153.50，50%及61.8%的幅度則在152.20及150.85。阻力位料為157.20及158，下一級料為158.90，之後將矚目於160關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報