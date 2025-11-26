朱紅 - 小米造好 敲「22713」 | 窩輪熱炒特區

小米集團（1810）CEO雷軍周一於場內增持260萬股B類普通股，涉資逾1億元，持股比例升至23.26%。小米股價顯著造好，一度重越10天線高見41.1元。如看好小米可留意認購證「22713」，行使價62.05元，實際槓桿6倍，明年5月到期。如看淡小米可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿4倍，明年6月到期。



阿里巴巴（9988）周二公布業績，股價績前表現反覆，早段升越20天線後遇沽壓，在158元附近好淡爭持。如看好阿里可留意認購證「20577」，行使價173.43元，實際槓桿5倍，明年4月到期。如看淡阿里可留意認沽證「20718」，行使價142.78元，實際槓桿5倍，明年3月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅