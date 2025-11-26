Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選 - 美團績前留意「20060」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
輪商精選
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美團（3690）將於本周五（28日）公布第3季業績。市場焦點預期將集中於核心本地商業業務的收入情況，以及集團於用戶及商戶層面的激勵措施。彭博智庫指，面對阿里巴巴（9988）、京東（9618）等主要競爭對手，美團持續加大推廣及補貼力度，或令盈利能力及現金流承壓。同時，彭博智庫分析指出，即時配送交易量增長則有望提升運營效率，部分抵銷激勵措施帶來的盈利壓力。

　　此外，市場亦關注美團的海外業務發展，旗下Keeta第3季於卡塔爾、科威特及阿聯酋等地擴展。彭博智庫料相關新業務投入或有機會令集團虧損進一步擴大。

　　美團股價周二收報98.25元，今年以來，美團於十大恒生科技指數成分股中跑輸其餘成分股，累跌近35%（截至周二）。如認為美團仍有上行空間可注意認購證「20060」，行使價108.98元，實際槓桿約7.4倍，26年3月到期；如預測美團股價將調整下行，可留意認沽證「20477」，行使價91.11元，實際槓桿約5.7倍，26年3月到期。

　　如投資者希望利用較高槓桿產品部署，看好美團可留意牛證「56319」，收回價93元，實際槓桿約12.3倍；看淡可留意美團熊證「56944」，收回價104元，實際槓桿約10倍。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。

輪商精選

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
9小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
8小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
12小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
6小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
11小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
9小時前
更多文章
輪商精選 - 圓匯弱 留意美日購「10058」 | 窩輪熱炒特區
　　美元兌日圓延續近日升勢，上周五曾處於157水平之上。據彭博報道，日本財務大臣片山皋月近日明確表示，若日圓出現過度波動，政府可能考慮進行外匯干預。片山皋月指，政府將根據日美聯合聲明，對投機性及無序的匯率波動採取適當行動，並提及干預是可選擇的措施。雖然相關言論一度令日圓短暫升值，但市場對當局短期內是否會實際入市仍持觀望態度。 　　日圓兌美元匯率上周五維持在年內低位，市場關注會否跌至160水平
2025-11-24 02:00 HKT
窩輪熱炒特區