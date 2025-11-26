輪商精選 - 美團績前留意「20060」 | 窩輪熱炒特區

美團（3690）將於本周五（28日）公布第3季業績。市場焦點預期將集中於核心本地商業業務的收入情況，以及集團於用戶及商戶層面的激勵措施。彭博智庫指，面對阿里巴巴（9988）、京東（9618）等主要競爭對手，美團持續加大推廣及補貼力度，或令盈利能力及現金流承壓。同時，彭博智庫分析指出，即時配送交易量增長則有望提升運營效率，部分抵銷激勵措施帶來的盈利壓力。



此外，市場亦關注美團的海外業務發展，旗下Keeta第3季於卡塔爾、科威特及阿聯酋等地擴展。彭博智庫料相關新業務投入或有機會令集團虧損進一步擴大。



美團股價周二收報98.25元，今年以來，美團於十大恒生科技指數成分股中跑輸其餘成分股，累跌近35%（截至周二）。如認為美團仍有上行空間可注意認購證「20060」，行使價108.98元，實際槓桿約7.4倍，26年3月到期；如預測美團股價將調整下行，可留意認沽證「20477」，行使價91.11元，實際槓桿約5.7倍，26年3月到期。



如投資者希望利用較高槓桿產品部署，看好美團可留意牛證「56319」，收回價93元，實際槓桿約12.3倍；看淡可留意美團熊證「56944」，收回價104元，實際槓桿約10倍。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



