聞風至 - 受惠補貼 一拖業績可看好 | 鮮股落鑊

第一拖拉機（038）股價有短線見底兆頭，該股昨日反彈0.55%，是經過七連跌後的連續第二日反彈，留意7.5元阻力，中線則有望受惠農機購置補貼等政策推動業績好轉。



作為中國農業機械行業的龍頭企業，第一拖拉機主要從事農業機械、動力機械及相關零部件的製造與銷售。近年來，受惠於中國農業機械智能化進程的加速，為其第一拖拉機的業務帶來重返擴張的機遇，海外市場方面亦是其一大潛在亮點。



2025年上半年期內，公司股東應佔溢利約7.69億元（人民幣，下同），按年微降15%；第3季則錄得純利下降9.7%，至9.94億元。業績尚未止跌，股價卻見受惠市場憧憬業績好轉在即，引發一波長長升浪，該股自5月份低見5.47元，至今反彈近34%，10月份曾高見8.2元水平。



根據農業農村部和財政部聯合發布的《2024-2026年農機購置與應用補貼實施意見》，該政策將繼續涵蓋耕整地機械、種植施肥機械、收穫機械等多個品類，補貼額度根據機具檔次和市場均價確定，最高可達30%。這不僅刺激農民購機意欲，還直接推動農機製造企業如第一拖拉機的銷售增長。預計2025-2026年補貼資金總額將維持高位，助力公司業績復甦。預料在內地農機智能化的趨勢下，第一拖拉機將進一步受益於技術升級引發的更新換代。



集團海外銷售於上半年期內錄升近3成，值得一提是，公司已形成以中亞、東南亞、美洲區、中東歐區、非洲區為主的五大銷售區域，其中非洲市場與中東歐市場銷售表現亮眼。第一拖拉機基本面改善可期，宜留意阻力位及政策紅利，靜待業績復甦帶來新一輪升浪。



聞風至