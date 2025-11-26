Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 「轉租為買」上車客日漸增多 | 樓聲隨筆

張日強
3小時前
整體市場氣氛已見好轉，受惠連環減息的效應，樓市交投量亦逐步增加，以及下月美國聯儲局議息，市場預期再度減息的機會大增，受多項利好消息刺激，新盤及二手樓市場均同樣受惠，特別是二手細價樓的睇樓及成交量忽然升溫，由於租金持續上升，導致不少租客紛紛改變策略，部分租客「轉租為買」，以及部分上車客明顯加快入市步伐，相信減息的因素成為最大的推動力。

　　新盤市場氣氛急速好轉，連帶二手樓市場同樣受惠，由於近期多個新盤推售都取得不俗成績，部分向隅客亦回流二手樓市場尋覓筍盤，以致各大屋苑的睇樓及成交量都有所升溫，當中更以租客改變策略最為矚目。由於租金持續升溫，部分租客隨即「轉租為買」，日前淘大花園錄得一宗轉租為買個案，該屋苑O座低層單位，面積約285方呎，買賣雙方經議價後以408萬元易手，呎價約1.4萬，新買家原為同區租客，因租金持續上揚，租賃與供樓成本差距逐步收窄，加上放盤緊絀，故睇樓一次即決定承接上述單位。另外，大埔八號花園2座最新錄得成交，單位面積約403方呎，議價後以318萬沽出，平均呎價約9550元，新買家為租客，見樓市開始谷底回升，故決定重新入市。

　　事實上，受惠連環減息的效應，供樓平過租的情況持續，促使不少租客轉租為買的個案，以及上車客密密尋覓筍盤，當中更主力購買細價屋苑，預期連環減息將對買家有一定的推動作用。

張日強

