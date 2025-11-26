鄧聲興 - 金山雲目標價9.45元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

金山雲（3896）公布，截至9月30日止第3季總收入達24.8億元人民幣，按年增長31.4%，創近年增速新高。值得關注是，公司經調整淨利潤首次實現盈利，達2870萬元人民幣，相較去年同期淨虧損780萬元人民幣，展現出強勁的營運改善能力。這一轉變主要得益於人工智能業務的快速擴張，AI雲業務收入按年大幅增長116%，佔總收入比重已達32%，成為推動增長的核心引擎。



在盈利能力方面，公司非公認會計準則EBITDA達8.3億元人民幣，按年飆升3.4倍，經調整EBITDA利潤率更提升至26.3%的優秀水平。儘管因AI業務擴張導致服務器成本增加，使毛利率微降0.7個百分點至15.4%，但公司透過營運效率優化，成功實現非公認會計準則營業利潤轉正，達到1500萬元人民幣。同時，來自小米集團及金山生態系統的關聯方收入按年增長84%，顯示生態協同效應持續強化。隨着AI基礎設施需求持續旺盛，加上公司精細化營運策略見效，金山雲正步入質量並重的發展新階段。目標價9.45元，止蝕價5.7元。



筆者未持有上述股份。



香港股票分析師協會主席

鄧聲興