大行晨報 - 美聯儲官員放鴿 壓制美元｜大行晨報

美元周初窄幅承壓，投資者評估美聯儲官員的鴿派發言，這些發言提振了下月降息的預期，並限制了美元兌主要貨幣的上行空間。美聯儲理事沃勒周一表示，現有數據顯示，美國就業市場依然疲軟，足以促使美聯儲在12月9至10日會議上再次降息25個基點。此前，紐約聯儲總裁威廉姆斯上周五表示，美聯儲仍可在近期降息，而不會使其通脹目標面臨風險。威廉姆斯是利率政策的永久投票成員，也是制定利率的聯邦公開市場委員會副主席。然而，鑑於經濟持續走強的跡象，投資者仍對12月份降息的必要性抱有疑慮。上周公布的9月份就業數據顯示，美國9月份失業率上升，但當月新增就業崗位數量超過經濟學家預期，經濟形勢喜憂參半。



根據CME FedWatch工具，聯邦基金利率期貨市場認為，下月降息25個基點的可能性從30%升至約80%。其後的行動將取決於即將發布的「大量」數據，目前美國統計機構正在處理因政府停擺而延誤的工作。



澳洲統計局將於周三公布新的完整月度CPI數據，以取代舊的和部分的數據系列。儘管數據是新的，而且澳洲央行還沒有給予過多重視，但投資者正關注住房和市場服務的價格，以便更好地判斷通脹趨勢。掉期交易暗示，澳洲央行在明年5月之前降息的可能性微乎其微，因為上一季通脹勁升使進一步放寬政策的希望破滅。技術走勢而言，澳元兌美元仍有機會探試過去3個月形成的趨向線支撐，目前位於0.6460水準，上周曾輕微破位，但隨後喘穩，只是仍見居於0.65關口之下。圖表見MACD指標正下破訊號線，預料短線澳元尚有進一步下調壓力。下一級關鍵料為0.64關口，過去3個月澳元亦可力守此區上方，因而亦要慎防若後市失守，或將會迎來較大型的下跌浪。其後較大支撐料為0.6370及0.6180。阻力估計在0.6580及0.6630，下一級看至0.67及0.68關口。



