大行晨報 - 紐元或下探今年低位｜大行晨報

再有美國聯儲局官員呼籲12月議息會議減息。擁有永久投票權的理事沃勒（Christopher Waller）主張下次會議減息，不過之後可根據屆時經濟數據逐次會議決定是否繼續下調利率，除此之外，美國三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）甚至明確表示，她將支持聯儲局下個月議息會議減息。官員鴿派言論再次燃起市場對於12月局方繼續減息步伐的憧憬，彭博利率期貨顯示，交易員預計美聯儲12月減息的概率升至接近9成。不過，美匯指數未見明顯回落，相信和美國再宣布推遲公布經濟數據有關。消息指，受聯邦政府長時間停擺影響，美國經濟分析局取消發布第3季GDP初值報告，9月消費支出物價指數（PCE）、個人收入和支出報告將推遲至12月5日發布。執筆之時，美匯指數仍於100水平上方徘徊。



央行料續減息0.25厘



另外，新西蘭聯儲銀行將於今日稍後時間公布議息結果。新西蘭聯儲銀行10月議息會議時減息半厘，將央行現金利率由3厘降至2.5厘，市場原先預計只會減息0.25厘。委員會表示對進一步下調利率持開放態度。而之後公布的數據顯示，新西蘭第3季失業率由前值5.2%升至5.3%，雖然結果符合市場預期，但是卻創下2016年底以來逾8年半的高位，15至24歲年輕人失業率達15.2%。消息令紐元表現遜於其他主要貨幣，11月至今兌美元大跌逾2%，在G7貨幣中表現最差。



自去年8月以來，新西蘭聯儲銀行已將利率下調3厘。市場預計紐儲行將會繼續減息0.25厘。筆者曾於11月5日在本欄提醒投資者，紐元兌美元日線圖技術指標50天線下穿250天線，形成「死亡交叉」之利淡訊號，建議投資者謹慎持有紐元，不排除下試約0.557水平。紐元正於0.559水平爭持，筆者認為紐元短線若失守0.555水平，不排除下探今年低位約0.549水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報