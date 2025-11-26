Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 紐元或下探今年低位｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　再有美國聯儲局官員呼籲12月議息會議減息。擁有永久投票權的理事沃勒（Christopher Waller）主張下次會議減息，不過之後可根據屆時經濟數據逐次會議決定是否繼續下調利率，除此之外，美國三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）甚至明確表示，她將支持聯儲局下個月議息會議減息。官員鴿派言論再次燃起市場對於12月局方繼續減息步伐的憧憬，彭博利率期貨顯示，交易員預計美聯儲12月減息的概率升至接近9成。不過，美匯指數未見明顯回落，相信和美國再宣布推遲公布經濟數據有關。消息指，受聯邦政府長時間停擺影響，美國經濟分析局取消發布第3季GDP初值報告，9月消費支出物價指數（PCE）、個人收入和支出報告將推遲至12月5日發布。執筆之時，美匯指數仍於100水平上方徘徊。

央行料續減息0.25厘

　　另外，新西蘭聯儲銀行將於今日稍後時間公布議息結果。新西蘭聯儲銀行10月議息會議時減息半厘，將央行現金利率由3厘降至2.5厘，市場原先預計只會減息0.25厘。委員會表示對進一步下調利率持開放態度。而之後公布的數據顯示，新西蘭第3季失業率由前值5.2%升至5.3%，雖然結果符合市場預期，但是卻創下2016年底以來逾8年半的高位，15至24歲年輕人失業率達15.2%。消息令紐元表現遜於其他主要貨幣，11月至今兌美元大跌逾2%，在G7貨幣中表現最差。

　　自去年8月以來，新西蘭聯儲銀行已將利率下調3厘。市場預計紐儲行將會繼續減息0.25厘。筆者曾於11月5日在本欄提醒投資者，紐元兌美元日線圖技術指標50天線下穿250天線，形成「死亡交叉」之利淡訊號，建議投資者謹慎持有紐元，不排除下試約0.557水平。紐元正於0.559水平爭持，筆者認為紐元短線若失守0.555水平，不排除下探今年低位約0.549水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部
大行晨報

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
9小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
8小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
12小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
6小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
11小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
9小時前
更多文章
大行晨報 - 美聯儲官員放鴿 壓制美元｜大行晨報
　　美元周初窄幅承壓，投資者評估美聯儲官員的鴿派發言，這些發言提振了下月降息的預期，並限制了美元兌主要貨幣的上行空間。美聯儲理事沃勒周一表示，現有數據顯示，美國就業市場依然疲軟，足以促使美聯儲在12月9至10日會議上再次降息25個基點。此前，紐約聯儲總裁威廉姆斯上周五表示，美聯儲仍可在近期降息，而不會使其通脹目標面臨風險。威廉姆斯是利率政策的永久投票成員，也是制定利率的聯邦公開市場委員會副主席。然
3小時前
大行晨報
大行晨報 - 美匯短線或仍強勁｜大行晨報
　　美國9月非農就業職位增長遠超市場預期，增加11.9萬個，市場原本預期僅增加5萬個，不過失業率逼近逾4年高位，凸顯勞動力市場脆弱性。新增就業職位集中在醫療保健、娛樂及酒店業。製造業、企業服務等其它領域則出現就業崗位流失。上星期臨近周末，再有多位聯儲局官員對通脹仍然過高表示擔憂。兩位今年在貨幣政策委員會擁有投票權的理事巴爾（Michael Barr），及芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan G
2025-11-25 02:00 HKT
大行晨報