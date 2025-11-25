鄧聲興 - 廣汽力拓具身智能機械人 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

廣汽集團（2238）在新能源與智能科技領域取得突破性進展，成功建成中國首條大容量全固態電池生產線，率先具備60安時以上車規級產品批量量產能力。此全固態電池能量密度較現有產品提升近一倍，能讓500公里續航車型提升至1000公里，計劃於明年啟動小批量裝車測試，並在2027至2030年間實現規模化量產，此技術被視為解決電動車里程焦慮與安全問題的關鍵方案。



同時，集團在具身智能機械人領域布局深入，已推出第二代載人輪足機械人GoMove、服務機械人GoSide及第三、四代人形機械人GoMate系列，並在今年上半年於康養、安防等場景展開示範應用。公司計劃年內在廣州設立全球首個具身智能人形機械人示範區，2026年完成商業模式驗證，2027年啟動大規模量產，目標到2030年實現機械人產業鏈產值突破10億元人民幣。這些戰略布局顯示廣汽正從傳統汽車製造商向科技型出行服務企業轉型，透過固態電池與機械人兩大前沿技術的突破，為未來發展開拓新的成長空間。目標價4元，止蝕價3.1元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

筆者為證監會持牌人

鄧聲興