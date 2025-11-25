Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 廣汽力拓具身智能機械人 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　廣汽集團（2238）在新能源與智能科技領域取得突破性進展，成功建成中國首條大容量全固態電池生產線，率先具備60安時以上車規級產品批量量產能力。此全固態電池能量密度較現有產品提升近一倍，能讓500公里續航車型提升至1000公里，計劃於明年啟動小批量裝車測試，並在2027至2030年間實現規模化量產，此技術被視為解決電動車里程焦慮與安全問題的關鍵方案。

　　同時，集團在具身智能機械人領域布局深入，已推出第二代載人輪足機械人GoMove、服務機械人GoSide及第三、四代人形機械人GoMate系列，並在今年上半年於康養、安防等場景展開示範應用。公司計劃年內在廣州設立全球首個具身智能人形機械人示範區，2026年完成商業模式驗證，2027年啟動大規模量產，目標到2030年實現機械人產業鏈產值突破10億元人民幣。這些戰略布局顯示廣汽正從傳統汽車製造商向科技型出行服務企業轉型，透過固態電池與機械人兩大前沿技術的突破，為未來發展開拓新的成長空間。目標價4元，止蝕價3.1元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
9小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
鄧聲興 - 建行業績料續向好 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　中國住建部等多部門醞釀新一輪房地產支持政策之際，建設銀行（939）作為住房金融領域的領導者，有望直接受益於潛在的全國性房貸貼息與稅務優惠措施。在政策利好與業務轉型雙重驅動下，建行業績表現有望持續向好。目標價9.5元，止蝕價7.1元。 　　筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。 香港股票分析師 協會主席 筆者為證監會持牌人 鄧聲興
2025-11-24 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水