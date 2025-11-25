Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 烽翼密謀轉型值得留神 | 鮮股落鑊

聞風至
3小時前
產經 專欄
股市忽高忽低，仍未見走出明確方向，在美國減息預期升溫下，一批科指龍頭亦只是回升到此前的橫行區水平，更大問題是美股AI龍頭輝達（NVDA）未能扭轉下跌勢頭，不得不提防一下。

　　在這環境下，一些細價股反而勝在「細細粒容易食」，可望脫離大市負面情緒自行炒起，剛改新名的烽翼集團（8245，前稱「善裕集團」）有幾個新投資者入局，似是密謀為轉型做準備。

　　烽翼近年兩度配股，先是在2024年4月以3.4仙配售1.72億股，相當於5股合1股後約3447萬股、合股後作價約0.17元，集資586萬元；2025年8月份再以0.12元配售4136萬股，集資496.3萬元。兩次集資涉及金額僅約千萬元，但兩批新投資者已合持公司近7583萬股，合持公司近30.55%股權。

　　投資者當中，滬光國際（770）已晉身為烽翼最大單一股東，先於7月以每股0.23元掃入1060萬股，隨後在8月再以每股0.164元增持同等數量股份，合共持有2120萬股，平均入股成本約0.197元，反映其入場價並不算低，對後市走勢可謂信心十足。

　　至於另一組值得關注的入局者——Lau Lai Yee及Kokusai Resources Company Limited（下稱Kokusai）則於8月初同步現身股東名冊，入股時間與滬光國際第二輪增持時間相若，但其入場價更達0.33元。Kokusai是有往績可尋，其在2024年1月份入股華康生物（8622），成本價約0.0491元，其後華康生物在今年10月份一度炒上0.75元，即使以昨日急跌後的收市價約0.36元計，仍累升6倍有餘。

　　烽翼前身善裕集團是雙向無線對講機、嬰兒監視器等產品製造商，擁有一定程度的研發及製造能力，參考Kokusai及滬光國際的進場成本，潛在爆發力不低，且利好消息尚未出爐，新主進場後未來轉型路向會是引發炒作最大關鍵，值得留神。

聞風至

