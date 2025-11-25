張日強 - 新盤頻現大手投資客「手影」 | 樓聲隨筆

受惠連環減息效應，加上下月再度減息機會大增，新盤市場穩趨向好，近期推售的新盤頻頻熱賣，除了用家積極承接外，投資者入市步伐更不容忽視，並且加入搶盤行列，往往更是主要的推動力。此外，市場上更有大手投資客推波助瀾，為樓市增添氣氛，在大手客頻現「手影」下，多個新盤銷情紛紛報捷，預期往後推售的新盤，投資客可說舉足輕重。



整體市場氣氛漸見好轉，新盤及貨尾盤銷情理想，發展商亦把握近期的旺勢，紛紛趁勢推盤應市，當中包括港九及新界區新盤，發展商往往採取低價出擊營造氣勢，部分則採取招標方式發售，由於市況急速回穩，樓價亦錄得倒升的實況，加上受惠連環減息的效應，以及下月有機會再度減息，在多項利好因素的刺激下，隨即引領大批用家及投資者湧出來，多個新盤及貨尾盤等都取得理想銷情，反映近期市況確實有回升趨勢，促使發展商加快推盤步伐，惟新盤推售仍採取審慎策略，並以低價谷銷主導，有意先求量後求價。



事實上，受惠銀行連環減息效應，發展商近期推售的新盤都取得理想銷情，市場用家及投資者乘勢加入搶貨行列，其中大手投資客更推波助瀾，令搶貨行動進一步升級。此外，近期市場新盤亦錄得大手客「圈貨」實況，即連環購入3至6伙，預期往後推售的新盤，仍會錄得大手投資客的「手影」。



張日強