Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 新盤頻現大手投資客「手影」 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

受惠連環減息效應，加上下月再度減息機會大增，新盤市場穩趨向好，近期推售的新盤頻頻熱賣，除了用家積極承接外，投資者入市步伐更不容忽視，並且加入搶盤行列，往往更是主要的推動力。此外，市場上更有大手投資客推波助瀾，為樓市增添氣氛，在大手客頻現「手影」下，多個新盤銷情紛紛報捷，預期往後推售的新盤，投資客可說舉足輕重。

　　整體市場氣氛漸見好轉，新盤及貨尾盤銷情理想，發展商亦把握近期的旺勢，紛紛趁勢推盤應市，當中包括港九及新界區新盤，發展商往往採取低價出擊營造氣勢，部分則採取招標方式發售，由於市況急速回穩，樓價亦錄得倒升的實況，加上受惠連環減息的效應，以及下月有機會再度減息，在多項利好因素的刺激下，隨即引領大批用家及投資者湧出來，多個新盤及貨尾盤等都取得理想銷情，反映近期市況確實有回升趨勢，促使發展商加快推盤步伐，惟新盤推售仍採取審慎策略，並以低價谷銷主導，有意先求量後求價。

　　事實上，受惠銀行連環減息效應，發展商近期推售的新盤都取得理想銷情，市場用家及投資者乘勢加入搶貨行列，其中大手投資客更推波助瀾，令搶貨行動進一步升級。此外，近期市場新盤亦錄得大手客「圈貨」實況，即連環購入3至6伙，預期往後推售的新盤，仍會錄得大手投資客的「手影」。

張日強

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
9小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
張日強 - 新盤連環進逼 力鎖各路客源 | 樓聲隨筆
整體樓市氣氛向好，受惠銀行連環減息效應下，新盤及貨尾盤銷情理想，發展商亦把握近日的旺勢，紛紛趁勢推盤應市，當中包括啟德及油塘一眾新盤及貨尾盤等的銷情最為標青，並且取得紅盤高開的熱況，各盤有本身的賣點及客源，除了吸引實際用家客源外，投資者更成為發展商的力鎖目標，由於近期多個新盤先後開出紅盤，預期下月將有更多新盤乘勢排隊出擊，搶吸市場各路客源。 大手投資客搶盤頻現「手影」 　　新盤市場氣氛急速
2025-11-24 02:00 HKT
樓聲隨筆