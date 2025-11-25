大行晨報 - 減息預期再升溫 美元受壓｜大行晨報

上周五紐約聯儲總裁威廉姆斯表示，短期內還有降息空間。由於市場對美國12月降息的押注再度升溫，美元周一稍呈承壓。另外，美國勞工統計局上周五表示，由於政府關門導致數據無法收集，已取消發布10月份的消費者價格報告。11月份消費者價格指數報告將於12月18日公布。



英鎊兌美元窄幅走穩，投資者等待英國本周三公布的預算案。上周數據顯示，英國本財政年度前7個月的借款額，創下除新冠疫情時期以外的歷史最高紀錄。英國11月企業活動增長幾乎停滯，10月零售銷售大幅下滑，而備受關注的家庭信心指數也有所下降。展望本周預算案，英國財相李韻晴預計需要籌集數百億英鎊的資金，才能如期實現她制訂的財政目標。市場估計預算案將抑制明年的經濟增長前景，從而給予英倫銀行帶來繼續降息的壓力。貨幣市場交易員目前認為英倫銀行在12月降息的可能性超過80%。



英鎊兌美元近一周多的時間大致上落於1.3080至1.32區間，而隨着前期攻頂不破，近日正處緩步回落，並且帶動RSI及隨機指數亦相應回落，預料短期匯價重新探底的機會較大，隨後1.30的心理關口更為關鍵，本月初曾險守住此區，若今趟守不住，則或見跌幅亦將加劇。其後支持料為1.2800以至1.2710。阻力位則參考1.32及25天平均線1.3230，較大阻力看至50天平均線1.3350水準。



美元兌加元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已見重新回升，匯價重登200天平均線上方，可望美元兌加元有機會將再踏升軌，而從7月至今，整體美元兌加元運行於上升通道內。阻力位預料在1.4140及1.42水準，下一級預料為4月1日高位1.4415以至1.45。至於較支持預估在1.40，之後看1.3920及1.3860，下一級料為1.38水平。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報