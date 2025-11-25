大行晨報 - 美匯短線或仍強勁｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

3小時前
　　美國9月非農就業職位增長遠超市場預期，增加11.9萬個，市場原本預期僅增加5萬個，不過失業率逼近逾4年高位，凸顯勞動力市場脆弱性。新增就業職位集中在醫療保健、娛樂及酒店業。製造業、企業服務等其它領域則出現就業崗位流失。上星期臨近周末，再有多位聯儲局官員對通脹仍然過高表示擔憂。兩位今年在貨幣政策委員會擁有投票權的理事巴爾（Michael Barr），及芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）均表示，對聯儲局過快減息表示擔憂，稱通脹可能仍在3%，減息問題上需謹慎行事。

儲局官員對減息仍存分歧

　　另外，美國聯儲局最新會議紀錄顯示，官員們就是否減息仍然存在分歧，並且影響到12月的利率展望，官員們對進一步減息的必要性表示質疑，許多與會者認為進一步減息可能會推高通脹風險，至少在今年底之前都毋須再減息。不過，好消息是美國政府停擺結束後，政府運作正逐漸恢復當中，今周美國將有多項數據有待公布，其中有被聯儲局用來衡量國內通脹指標的個人消費支出（PCE）物價指數，以及美國第三季國內生產總值（GDP），投資者可留意，或將對聯儲局12月議息會議提供參考。

　　美元近期顯著走強，上周重返100關口之上並升穿年初以來形成的下降通道軌頂部，一度於上周五高見100.395水平。現時美匯指數日線圖技術指標顯示，美匯指數仍然未達超買區域，筆者認為短線或可追高一搏，初步目標價約101.7水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部
