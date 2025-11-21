郭家耀 - 銀娛前景展望樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

銀河娛樂（027）第3季淨收益122億元，上升14%，經調整EBITDA為33.41億元，上升13.6%。季內博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約1400萬元。淨贏率正常化後，經調整EBITDA為33.27億元，上升7.1%。集團第3季的博彩收益總額為122億元，上升21%；中場博彩收益總額為95億元，上升13%；貴賓廳博彩收益總額為20億元，上升86%；角子機博彩收益總額為7.38億元，上升11%。季內，「澳門銀河」的經調整EBITDA為31億元，上升20%。



澳門星際酒店的經調整EBITDA為3.69億元，下跌7%。9月底，集團現金及流動投資為368億元，淨現金為348億元。



集團繼續推進路氹第四期的裝修工程，包括多個高端酒店品牌進駐，另外亦擁有約5000個座位的劇院、豐富的餐飲、零售、非博彩設施、綠化園林、水上玩樂園區及娛樂場，目標於2027年竣工。公司擁有穩健的資產負債表和營運現金流，並透過股息回饋股東，前景展望樂觀。入巿價40元，目標價48元，止蝕價36元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀