聞風至 - 京東健康突破降軌起動 | 鮮股落鑊

港股升勢持續，恒生指數周三一度重上兩萬七關，惟關上有沽壓，未能企穩報收，全日收報26922點，升226點。成交金額增至2364億元。



京東健康（6618）股價現再起動訊號，昨日抽升近5.3%，收報64.7元，曾一度升越65元阻力，高見65.15元，走勢上已打破9月份見頂至今的漫長下降軌，重啟升浪在望。



先從基本面來看，京東健康近年的增長動力十足，2024年財年純利按年升94.3%，今年上半年純利按年升27.5%，純利增速維持在雙位數水平，相對於國內經濟大環境，已經是相當值得一讚的好表現。



第二季期內，期內非國際財務報告準則盈利按年升35%至35.7億元人民幣；毛利率由去年同期23.6%增至25.2%，公司解釋主要是由於收入組合變動所致。截至6月底止過去12個月的年度活躍用戶數突破兩億，上半年日均問診單量超過50萬。



第三季業績令人期待



理論上，京東健康即將公布其第三季業績，去年的公布時間是11月14日，今年的第三季業績亦令人期待。特別是集團股價自9月份見頂後，緩慢下跌至60元水平成功兜底，近日低見58.15元見資金強勁流入力守60元關口，已是市場資金對其第三季業績充滿期望的一個好兆頭。



據里昂最新預測，京東健康在原廠藥和慢性病藥的帶動下，第三季藥物銷售保持穩健的按年逾30%增長，而保健品則維持按年增長逾20%，因此預計公司第三季總收入按年增25%至166億元人民幣。



該行預期，京東健康下半年預計收入將按年升20%，意味着第四季按年升幅為16%。



里昂上調2025年全年收入增幅預測至22%，料EBIT利潤率為5.7%，較原預測5%多出0.7個百分點；上調公司今明兩年的經調整淨利潤預測5%和4%，目標價由64港元升至66港元，重申「跑贏大市」評級。



綜合技術走勢與基本面分析，京東健康各個方面表現均見對辦，已展現重啟升浪潛力，加上市場對其第三季業績充滿憧憬，資金流入明顯。若業績如預期般亮麗，股價有望突破現有阻力區，延續升勢。短中線部署可望迎來理想回報。



聞風至