陳永陸 - 國際娛樂未來發展可期 | 陸叔講股

陳永陸
2025-11-05 02:00 HKT
產經 專欄
國際娛樂（1009）主要透過投資控股模式運營菲律賓的綜合酒店與賭場業務。公司業務分為三大板塊：酒店、博彩及現場活動業務。其中，博彩運營是核心支柱，透過菲律賓博彩及娛樂公司PAGCOR營運博彩業務。公司旗下酒店New Coast Hotel Manila是一間五星級酒店，位於菲律賓馬尼拉的中心地帶，此區域為主要旅遊勝地，我出外公幹時也曾入住過，酒店設施確實不錯。

　　菲律賓作為亞太地區新興博彩熱點，正迎來歷史性機遇。根據最新數據，2025年上半年菲律賓博彩總收入（GGR）達2150億比索，按年增長26%，全年預計介乎4500億至4800億比索，第4季度將成為增長主力。菲律賓在2025年上半年國際遊客抵達量達784萬人次，增長8%；截至8月，已突破400萬外國遊客門檻。全年旅遊業預計貢獻5.9萬億比索經濟價值，第4季度及2026年的持續復甦將直接提振酒店業入住率與消費。

　　此外，2025年2月菲律賓成功退出金融行動特別工作組（FATF）名單，這里程碑大幅降低反洗錢合規成本，加速跨境資金流動。名單移除後，外資流入預計加速，特別利好如國際娛樂般依賴海外資本的企業。

　　放眼亞太大局，賭博市場預計從2024年的923.4億美元膨脹至2033年的1852億美元，複合年增長率（CAGR）達8.04%。 菲律賓憑藉基礎設施升級與投資友好政策，將成為關鍵受益者，與越南、南韓並列為新興中心。事實上，國際娛樂去年財年業績已呈現「V型」反轉跡象。總收入達5.662億港元，按年暴增146.4%，主要來自博彩營業的200%增長至5.099億港元，這得益於2024年5月接管賭場後的運營優化與遊客流量激增。毛利亦上揚106.3%至2.732億港元，毛利率維持在48.3%。儘管公司稅前虧損擴大至2.729億港元，全年淨虧損達2.821億港元（去年為1.32億港元），主要歸因於博彩稅與牌照費上漲、行政開支增加，以及賭場裝修導致的租賃改善資產減值。這些「轉型成本」雖短期拖累盈利，但屬一次性因素。相較2023財年的盈利轉虧（僅1828萬港元），公司已從谷底爬升，TTM（過去12個月）每股收益（EPS）為-0.14港元，顯示虧損率正趨緩。

　　國際娛樂正計劃擴大博彩業務，將賭桌從80張增至逾110張，角子機從500台升至逾920台，預計於2026財年逐步完工。結合PAGCOR收入預測與旅遊貢獻，國際娛樂的博彩與酒店收入有望倍增。國際娛樂雖然面臨轉型陣痛，但菲律賓博彩總收入26%增長、旅遊8%增幅及亞太市場複合年增長率8.04%等均屬利好，可關注一下公司未來發展。

資深獨立股評人
陳永陸

