輪商精選 - 滙控績後向好 吼「14022」 | 窩輪熱炒特區

滙控（005）第三季列帳基準除稅前利潤為約73億美元，按年減少約12億美元，主要因本季確認約14億美元法律準備（包括涉及Madoff詐騙案及英國過往交易活動的撥備）。若不計及須予注意項目，除稅前利潤為約91億美元，按年增長約3%。收入按年增加約5%至約178億美元，主要受惠於財富管理業務表現持續強勁及銀行業務淨利息收益增長。第三季淨利息收益為約88億美元，按年增長約15%。董事會宣派第三次股息每股0.1美元。



滙控公布業績後，周二高收逾4%，報106.5元。投資者如認為市場仍有上行空間，可以參考滙豐購「14022」，行使價114.18港元，實際槓桿約8.2倍，2026年06月12日到期。相反，如投資者認為升勢已近尾聲，可留意滙豐沽「18616」，行使價94.44港元，實際槓桿約7.1倍，2026年07月22日到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

