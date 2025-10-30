輪商精選 - 滙控績後向好 吼「14022」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-10-30 02:00 HKT
　　滙控（005）第三季列帳基準除稅前利潤為約73億美元，按年減少約12億美元，主要因本季確認約14億美元法律準備（包括涉及Madoff詐騙案及英國過往交易活動的撥備）。若不計及須予注意項目，除稅前利潤為約91億美元，按年增長約3%。收入按年增加約5%至約178億美元，主要受惠於財富管理業務表現持續強勁及銀行業務淨利息收益增長。第三季淨利息收益為約88億美元，按年增長約15%。董事會宣派第三次股息每股0.1美元。

　　滙控公布業績後，周二高收逾4%，報106.5元。投資者如認為市場仍有上行空間，可以參考滙豐購「14022」，行使價114.18港元，實際槓桿約8.2倍，2026年06月12日到期。相反，如投資者認為升勢已近尾聲，可留意滙豐沽「18616」，行使價94.44港元，實際槓桿約7.1倍，2026年07月22日到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責决定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。

