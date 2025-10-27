伍一山 - 恒指反彈續受制20天線 | 有錢圖

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指反彈續受制20天線

伍一山
2025-10-27 02:00 HKT
專欄
大市上周五延續反彈，恒指高開210點至26177，未幾即見全日高位26239，升272點，其後升幅收窄，午後初段回吐至全日低位26063，升96點，收市回升至26100，升192點，全日成交額減至2266億元。

　　以周線圖分析，恒指上周低位25591，高位26367，一周回升913點，升幅達3.62%，呈陽燭。周線技術指標偏淡，MACD牛熊，熊差擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號；9周RSI反彈至57.36，重返中軸之上。

　　恒指5月確認升越大型雙底頸線22700，並沿着平行上升通道推進，本月初升抵通道頂27381受阻，大前周以「傾盆大雨」見頂，前周以裂口大陰燭跌破上升通道底，破壞中期升浪，但於20周線（25217）找到短線支持，上周得以反彈。從日線圖看，上周五升近20天線（26276）受阻，日線陰陽燭為十字星，不宜過早判斷調整完成，上周的回升可能只是後抽。短線而言，恒指100天線（25206）料有支持，26400關口料有阻力。

一拖升破三角形

　　國企指數上周五反彈63點至9363，一周回升351點或3.9%。周線圖技術指標偏淡，MACD牛熊，熊差擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號；9周RSI重返中軸之上報57.25。國指日線圖反彈仍受阻於20天線（9368），後市須升破並站穩該線之上，才有望完成調整。

　　第一拖拉機（038）升0.77%收報7.78元，海關數據顯示，9月份中國農業機械出口金額按年增長30.7%，1至9月累計按年增長40.1%，其中拖拉機9月份出口金額增長51.2%，1至9月累計增長33.4%。走勢上，其股價去年10月急升至10.4元大超買，陰陽燭「穿頭破腳」見頂，跌至5.6元才喘穩，6月中開始以三角形整固，上周五以陽燭升破三角形，MACD雙牛，牛差擴大利好，現價買入，目標價9.5元，跌破7.5元止蝕。

伍一山

