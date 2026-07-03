李珊珊 - 拯救麥迪文 | 珊珊來辭

導演Nolan將有大作上映，不知道香港發行商改名了沒？暫時翻譯為《奧德賽》，改編自古希臘史詩，主演陣容演員：Matt Damon、Anne Hathaway、Tom Holland、Robert Pattinson、Charlize Theron，總之參與者粒粒皆星。



一向觀賞這種題材，首選必然是導演Ridley Scott。從來喜愛探討時間及維度的Nolan，竟然挑戰執導此類型片種，必須要進戲院看個究竟。



說說男主角Matt Damon的演藝生涯，可謂觀眾們陪伴着他的成長。由原生家庭受創的天才少年，到憤世嫉俗打破常規的學生，又試圖利用天賦偷竊富家子弟的人生，及成年後當失憶的超強特工。一路走來的電影，所接拍的題材，漸見成熟並保持質量，不知不覺就40年了。



同時事有湊巧，網民發現過去的角色，出現次數極頻繁，就是「救救麥迪文」。這麼多年來常擔當被拯救的一員，由1998年的《雷霆救兵》，此片製作成本7000萬美金。然後2014年《星際啟示錄》，拍攝花上1億6500萬美元。再來2015年《火星任務》，費用是1億800萬美元。而今次將上畫的《奧德賽》更加昂貴，約2億5000萬美金！



網民結算後，荷里活這個夢工場，總共花上最少6億美金，帶麥迪文安全「回家」。不過他是物有所值，3齣作品票房分別是4.81億、7.3億及6.3億！拯救他的行動，絕對是賺到笑。



提起麥迪文，心裏便浮起《驕陽似我》中，他跟Robin Williams的對手戲。此片久不久重溫之外，人越大對當中內容，越多感觸，甚或起重新振作的效果。感謝兩位不可多得的演員，一位是在地會繼續支持的那位，及永遠懷念住在天上的那位。



李珊珊