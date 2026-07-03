頭條戲場 - 《魔海奇緣》真人版強攻暑假 | 頭條戲場

迪士尼最叻把經典動畫真人化！《魔海奇緣》真人版電影由17歲澳洲新人Catherine Laga'aia化身海島少女慕安娜，大隻佬狄維莊遜由聲演茂宜一角變主演，仲有神還原一幕幕大場面，強襲暑假！



上映日期︰7月9日 撰文︰華朗



繼《美女與野獸》、《阿拉丁》、《史迪仔》等大熱作品製成真人電影之後，迪士尼人氣動畫《魔海奇緣》再昇華活現大銀幕！原作深受影迷追捧，當年動畫版全球票房達6.8億美元；2024年《魔海奇緣2》衝破10億美元票房，認真犀利！



出身自演藝世家



筆者去年睇《史迪仔》真人版，Maia Kealoha扮演6歲夏威夷族女孩，喜歡草裙舞、衝浪的她，舉手投足瞬間令人融化，真心拜服電影公司的選角。至於《魔海奇緣》真人版「女主」慕安娜，真是千挑萬選，從全球逾32000名申請者中，搵到17歲澳洲女孩Catherine Laga'aia化身海島少女；她一頭長鬈髮，加上蜜色肌膚，青春有活力，同慕安娜一樣擁有波利尼西亞血統，形神俱似，仲好唱得！除了耳熟能詳的《How Far I'll Go》、《Know Who You Are》之外，還有全新歌曲《Along the Way》，準備被洗腦啦！



Catherine在演藝世家長大，她的父親Jay Laga'aia是紐澳地區知名的影視演員。Catherine的祖父來自薩摩亞薩瓦伊島Palauli區的Fa'aala，祖母來自薩摩亞主島Upolu的村落Leulumoega Tuai，她強調以太平洋島裔身份投入演藝工作，冀望在主流影視中代表太平洋與棕膚少女群體。



另外，《魔海奇緣》神還原的一幕幕經典場面！由慕安娜的海洋奇遇，到啟航出海，茂宜變身成各種動物，以至大戰椰子海盜、巨蟹姥姥和熔岩怪魔達卡，頂尖CGI特效配合夏威夷小島實地拍攝，唔係唔撲入場呀嘛？



頭條戲場



慕安娜一角由17歲澳洲新人Catherine Laga'aia扮演。

狄維莊遜演茂宜真係入型入格！

出海冒險啦！

牠是寵物雞Heihei？還是半神茂宜所變？

呢幕好有《He-Man》feel喎！