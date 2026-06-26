李珊珊 - 六屆軼事 | 珊珊來辭

每一屆世界盃，總有守門員成為亮點！個人印象最深刻，就是1990年阿根廷哥高查。由於正選斷手骨，他後備上陣即大顯神通。可說憑他的撲救，帶領國家隊進入決賽。而今屆充滿洋蔥，就是非洲島國佛得角門將禾仙拿，對賽西班牙一戰封神。大家開始發掘他的過去，如窮困媽媽未能申請簽證，亦面對沒有球會續約，將結束職業生涯。就在這回世界盃，發展是180度扭轉！國際足協幫助家人來到現場，成為國家英雄又有球會接洽。



個人看到第二亮點，就是一眾名宿，為各大平台擔當評述員，特別是亨利跟伊巴謙莫域，兩者的「辛口」很對我胃口！特別是伊巴，從球員開始，好聽就是性格鮮明，難聽便是霸氣外洩且不可得罪，否則下場難堪。總之他站在球場不怕衝突，那時候為人津津樂道！今屆眾人熱切期待，重點賽事後他的分析，每次都驚喜不斷！



第三個亮點，就是小組賽的開局，入球數字令人興奮無比！夏蘭特、麥巴比及美斯勢不可當，誰想到這麼驚人又精彩。然後C朗拿回「入球鞋」，各位大哥小組出線後，我也不敢想像後續，將會是甚麼局面！還以為看完上屆美斯封神，可以心如止水不再看球，誰會預測這屆刺激兼峰迴路轉。



還有一個亮點，就是日本隊及球迷，賽事後清理現場垃圾，即使球員更衣室，也收拾到一塵不染，好像沒有人用過一樣；在國際享負盛名。然而日本女性有話兒，並說：「將這份熱忱，分點回家可以嗎？」看後忍俊不住發笑。金字塔不是一天建成的，起碼反映出來，就是踏出第一步。請給少少耐性，終有一天家中的男人也做家務的。



李珊珊