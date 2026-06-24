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頭條戲場 - 《給阿嬤的情書》 報喜不報憂 | 頭條戲場

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娛樂 專欄
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《給阿嬤的情書》導演藍鴻春怕觀眾看不懂，開場就黑底白字︰阿嬤（祖母或外婆）說「做人要有情有義，無情無義的人不能交往」，講潮汕人的做人標準，祖輩傳遞的價值觀，同時令筆者想起以「善意謊言」為核心的另一齣電影《別告訴她》，在華語電影體系裏，「謊言」、「報喜不報憂」可說是常見素材。（上映中）

近日大熱的《給阿嬤的情書》講述王彥桐為避戰亂，離開潮汕到曼谷打拼，再寄錢回鄉養妻活兒。跨海僑鄉的題材觸碰了一個尷尬問題：我們究竟有多依賴「講大話」、「報喜不報憂」來維繫秩序？《別告訴她》（The Farewell）是另一部以「善意謊言」為核心的作品，戲中的華人家庭，見奶奶罹癌，選擇向她隱瞞病情，假借婚禮安排一家人團聚；《別告訴她》呈現東方、西方文化對個人知情權的看法。

黑色淚雨警告

　　《給阿嬤的情書》的催淚指數達「黑色淚雨警告」。一封封自海外寄來的「僑批」，並不止是問候與匯款，而是遠方親人仍然生存的證明。本片在這個約定俗成上，輕輕扭了一下－－觀眾好快知道，王彥桐英年早逝，而真正落筆、寄錢回鄉的是李思潼（華裔泰國人），她以死者的名義寫信，以死者的身份匯款，年復一年，無聲無息地延長了一個死人十幾年的人生。「謊言」從道德問題變成日常，李思潼每一次提筆，等於the show must go on，影片並沒有用衝突去渲染她的掙扎，她既參與其中又像置身事外，處於長期的矛盾位置。

　　《給阿嬤的情書》把我們最熟悉的模式推向極端：以「報喜不報憂」維持親情，以「不要說太多」避免瓦解。對一些人來說，許多事情不說出口是習慣，是生存方式。遠在海外的子女不願把困境告訴父母，是怕對方擔心；家中長輩傾向呈現一個可以承受的版本。影片正是循這種機制，它只允許好消息通過，壞的、殘酷的，及難以承受的真相，全部被封鎖在另一端。

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李思潼冒充王彥桐寫「僑批」（海外華僑匯寄至國內家鄉的書信）。
李思潼冒充王彥桐寫「僑批」（海外華僑匯寄至國內家鄉的書信）。
王彥桐（左）為避戰亂，離開潮汕到曼谷工作。
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阿嬤吳少卿睇緊情書。
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當時不少潮汕人到曼谷幹粗活，踩人力車。
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鄭潤奇（左）為還清巨債，赴泰國尋找阿公王彥桐。
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《別告訴她》呈現東、西方文化對個人知情權的看法。
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