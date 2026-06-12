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李珊珊 - 球迷心聲 | 珊珊來辭

珊珊來辭
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李珊珊
7小時前
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娛樂 專欄
內容

　　轉眼又4年，還以為上屆世界盃，將是本人結束看球生涯，並畫上完美句號。畢竟9歲開始，在電視上目睹馬勒當拿的神乎其技，從此認定支持阿根廷國家隊。即使球隊出現空窗期，兼未知美斯將降臨大地；我一直屬於盲撐級別。

　　直到美斯的出現，那股望穿秋水的激情，便一發不可收拾！心心念念由他手中，舉起大力神盃登頂。可是人算不如天算，經歷四屆世界盃擦身而過，跟着在第五屆出戰時，大家擔心到不得了之下，估計是拿下冠軍正式加冕的最後機會。還好那場決賽，史無前例精彩，雙方沒有保留你來我往，緊湊程度差點心臟病發。

　　亦是因為球王關係，他在巴塞隆拿的日子，使我關注十多年西班牙甲組足球聯賽。然而球會管理階層對待美斯的手段，讓他在記者會痛哭流涕，所以我的心也跟上他的步伐，移走到巴黎去。在聖日耳門的歲月，相信是他的人生過渡期，最終落戶在美國邁阿密。在此要跟這球隊，及聯賽說聲謝謝。事關比賽讓美斯保持狀態，並擁有良好心理質素，參與第六屆的世界盃啊！

　　這屆的亮點，不止於決賽當日，放眼在16強？8強？美斯和C朗首次在世界盃對戰。前提是兩隊在小組出線，大家便能見證歷史。兩位都是破紀錄參賽六屆。一場跨越24年的職業生涯，單純以自律、熱誠、訓練有多少付出，你我是可想而知，不評球技高低都值得佩服。

　　還有一點是不得不說，世界盃的氛圍，本人是親身感受它的轉變。從前免費電視的興旺，各自高價爭奪播放權，那個勢頭萬人矚目。預熱後邀請各路名人，擔當大小不同節目和直播的主持、嘉賓；此情此景看來俱往矣。

李珊珊

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2026-06-05 02:00 HKT
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