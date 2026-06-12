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頭條戲場 - 《宇宙天王》當你不再相信口號時 | 頭條戲場

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娛樂 專欄
內容

80年代中，美國動畫劇集《HE-MAN》於TVB《430穿梭機》兒童節目時段內播出，主角亞當王子變身時大嗌：「請骷髏頭堡賜我力量」，曾經是筆者的口頭禪，嗌完，又仿佛真係「我已經充滿力量喇」；時移世易，電影版《宇宙天王》上映，人大了，唔會隨便大叫，在艱難時刻當你需要力量時，關鍵是你找到那座「骷髏頭堡」了嗎——即係「意義」。（上映中）撰文︰華朗

《HE-MAN》由動畫製作公司Filmation改編Mattel的同名玩具系列，當年筆者學亞當王子嗌，的確覺得自己力大無窮，可以一拳打碎份功課。2026年，電影真人版《MASTERS OF THE UNIVERSE 宇宙天王》上畫，人大咗，入場後我就發覺，原來心中那個細路仍然識得笑。

睇得過癮

　　故事照舊啦，舊派英雄片骨架，圍繞被流放到地球的「伊特尼亞」亞當王子（Nicholas Galitzine飾），由廢青到發掘自己的價值，原來是唯一能夠高舉神劍變身爆肌He-Man的男人；另一邊廂，邪惡的骷髏王（Jared Leto飾）當然頻頻OT無休息，霸住骷髏頭堡搞獨裁統治。基本上就是主角「返屋企／搵把劍／打返個王位返嚟」三部曲。

　　導演Travis Knight拍過《大黃蜂》，爆谷片風格，節奏爽快。Nicholas Galitzine做阿當王子，平時口花花、懶散，用諧星方式呈現「天選之子拯救宇宙」的格局，頗有喜感。骷髏王每次出場都自帶煙霧機效果，台詞「中二病」，對住下屬好似開邪教說明會咁，他真的十分享受當反派。動作場面方面，當主角高呼經典的「By the power of Grayskull…I have the power！」He‑Man揮劍斬怪物，坐騎「戰鬥老虎」衝鋒陷陣，城堡內外大亂鬥，加上80s風味重金屬配樂，少少game feel的CG效果，出奇地夾，真是童年回憶，多多少少會起雞皮。

　　縱使是IP炒冷飯，有趣的是，它令人重新審視自己同「力量」之間的關係。細細個時，我相信舉起玩具劍，喊一句口號就會變強；成年後，不再相信口號，在社會、職場、人際關係中，真正困難的，是找到一個你願意為之負責，願意承認「我有能力」的理由。你是否還有動力舉起那把劍？

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爆谷片風格，節奏明快。
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Jared Leto係骷髏王，唔多見樣。
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2026-05-29 02:00 HKT
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