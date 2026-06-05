李珊珊 - 考牌 | 珊珊來辭

為甚麼需要考取執照，才能在路上駕駛呢？不用我多說，全因確保道路使用者安全。若車輛不當操作或失控，具有不可估量的殺傷力。因此必須受專業訓練，方可坐上簡稱「司機位」的位置。



城中熱烈討論的事件，跟「考牌」一樣，不能隨意或每一個人，符合資格去通過，就是為人父母。過去多少人成長後，需要花一生時間，治療原生家庭帶來的創傷。傷害程度等同大型交通事故，然而沒有人正面提出，父親及母親一職，必須事前授課，然後考核呢？



也許有人提出生育，不是有計劃進行，不少是意料之外的狀況！這樣可以分娩後，接受一定時數的「在職訓練」，再進行評估能否通過？若低於正常水平，必須繼續定期培訓，及觀察嬰兒身心健康。



或許有人認為不設實際，「搵食」那有時間應付以上課程！生命的重要性，不亞於駕駛的，大家為了「開車」便有時間考牌，那何況「生命」？同時又會提出，這些措施給提供者及參與者，需要投放大量資源，即金錢去建立。這些費用誰出資呢？那請問運輸署是如何成立？報名考牌花費也不少，為何就有錢去交呢？



大概不少人認為，我們都是這樣長大的。今次是極端事件，要麼這樣勞民傷財？其實你知我知，由家長引發的現象級情況，在社會持續上升！特別以直升機、怪獸來形容父母行為，雖然不能杜絕，也能有所作為去克制。



這次Save Lily衍生出的一連串事件，網上發酵惹來不少揣測，如不交出DNA的背後原因。最重要是保障小孩的健康及安全，必須立即行動免於傷害。看到兩位涉事人士，受訪時的強詞奪理，讓人咬牙切齒。



李珊珊