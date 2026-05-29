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李珊珊 - 從壞中學習 | 珊珊來辭

珊珊來辭
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李珊珊
6小時前
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娛樂 專欄
內容

　　身邊出現的人和事，不必每次賦予意義，同時人活久了，亦知道並非偶然，當中必有其旨意。

　　近日網上討論霸凌、欺凌事件，大家猜猜尋涉嫌人士，並熱衷於受害者，為何成為被欺壓的目標。其實在職場上，誰都有這樣痛的經歷，包括我也不例外。當時處理方式是選擇沉默，始終年輕來不及反應，甚或是質疑自己，是否有錯在先。

　　總之整個人像陷入泥沼裏，動彈不得的「捱打」。最終醒覺這樣下去，躲着暗悲涼又好，哭哭啼啼亦好，全不是辦法。所以決意學習，例如向人前表達，我是有立場的。掌握之後，確實起微妙變化，不再輕易選中為對象，被欺凌大大減少。

　　繼而吃盡苦頭後，可雲淡風輕吹散。而看見網上，正反兩面激烈討論，以不同角度提出質疑。那讓我提起興趣，嘗試找尋數據，在學術及專家的角度來分析群體發生的必然現象。第一個是「黑羊效應」，指團體中會無故排擠、攻擊某個無辜的成員（黑羊），並藉此凝聚其他人。除了要有黑羊，還要有屠夫（加害者）及白羊（旁觀者），才能促成以上情況。

　　另一種是暗黑人格的展現，通過「暗黑三角」，即高自戀、心理病態及馬基維利主義；三方組合的行徑。上述兩種解說，前者多數在職場發生，後者常在女人堆可見。個人來說，瞭解後提醒自己，不要做屠夫，更不要做白羊。從小到大缺乏自信，直到現在都需要鼓勵自己，去執行大小事務，因此砌不成那個「三角形」。

　　「強權就是公理，公道不在人心」，往往是經歷過以上處境的感悟。若正在水深火熱中，希望上述的記錄，幫上忙讓你突破困境。

李珊珊

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