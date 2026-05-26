Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

頭條戲場 - 《揭密日》史匹堡爆料 | 頭條戲場

頭條戲場
頭條戲場
頭條戲場
16小時前
閱讀更多
娛樂 專欄
內容

美國總統特朗普簽署行政命令，5月初公開UFO檔案影像（現時叫UAP，強調這些現象不一定只會在空中出現），同時大導演史提芬史匹堡新作《揭密日》即將上畫，UFO界普遍認為政府同荷里活協調下，透過電影等娛樂渠道「潛移默化」，引導公眾接受外星人存在，避免社會震盪。（上映日期︰6月10日） 撰文︰華朗

其實，史匹堡並非第一次「揭密」，1977年《第三類接觸》同1982年《E.T.外星人》以非敵對，具同理心的外星形象改寫敘事，外星議題由陰謀、恐懼轉向可能的溝通與理解。《揭密日》宣傳海報有共濟會符號「全知之眼」，預告片中見到麥田圈，好此道者認為該片呼應現實UFO事件「洩密」。

來自外星的警告

　　史匹堡是UFO迷，《第三類接觸》據傳靈感來自童年目擊不明飛行物。而在《揭密日》宣傳期間，他對SYFY表示：「我強烈相信，宇宙不但止地球有生命，甚至UFO可能是未來人類時間旅行的工具。」並補充，2017年紐約時報曝光「AATIP計劃」（五角大廈UFO研究）重燃其創作火花。

　　陰謀論圈指出史匹堡的「內線」，是來自洛杉磯具有軍方背景的好友，提供機密檔案作為藍本。《揭密日》海報用「全知之眼」符號，暗示「覺醒時刻」，加上Emily Blunt在訪談中稱「該片真實元素多於虛構」，另外，Josh O'Connor於訪談「洩漏」台詞：「他們並非來征服，而是警告」；UFO專家Steven Greer甚至在Podcast指：「史匹堡是橋樑，荷里活用故事形式披露，避免直接衝突權力結構。」《Mirror Media》形容，《揭密日》是「後特朗普時代UFO敘事」，與NETFLIX紀錄片《Unacknowledged》有異曲同工之妙，營造「真相即將大白」的氛圍。

　　至於演員陣容，Emily Blunt飾演堪薩斯城（現實中以頻繁UFO目擊報告聞名）氣象學家，童年時有奇遇；Josh O'Connor扮演網絡安全專家，後來成為吹哨者；Colin Firth演Wardex總裁，該公司受政府委託，專門掩蓋外星生命存在的證據，以防止全球秩序動盪。

頭條戲場
 

天空中有些甚麼？
天空中有些甚麼？
Emily Blunt演氣象學家，童年有奇遇。
Emily Blunt演氣象學家，童年有奇遇。
Emily Blunt的角色童年版，由Delaney Cuthbert飾演。
Emily Blunt的角色童年版，由Delaney Cuthbert飾演。
Colin Firth涉利用外星技術搞搞震！
Colin Firth涉利用外星技術搞搞震！
Josh O'Connor的角色是網路安全專家，之後踢爆政府講大話。
Josh O'Connor的角色是網路安全專家，之後踢爆政府講大話。
最Hit
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
02:05
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
即時娛樂
10小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
5小時前
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-25 15:47 HKT
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
02:05
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
影視圈
5小時前
李家鼎女友兒子馬貫東曾靠母親金錢接濟：戶口試過得幾蚊 近年奪獎捱出頭投資寵物美容學校
李家鼎女友兒子馬貫東曾靠母親金錢接濟：戶口試過得幾蚊 近年奪獎捱出頭投資寵物美容學校
影視圈
4小時前
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
影視圈
19小時前
青葵公路車禍︱撞車關油價事？巴士公司規定冷氣開25°C 業界嘆車頭體感溫度更高 車長或「熱到呼呼入睡」
青葵公路車禍︱撞車關油價事？巴士公司規定冷氣開25°C 業界嘆車頭體感溫度更高 車長或「熱到呼呼入睡」
社會
6小時前
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-25 13:00 HKT
高溫33度阿媽堅拒開冷氣 過來人一語道破長輩「體質迷思」：拖下佢隻手就知｜Juicy叮
高溫33度阿媽堅拒開冷氣 過來人一語道破長輩「體質迷思」：拖下佢隻手就知｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心｜Juicy叮
入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
更多文章
續集中，Meryl需要資金拯救雜誌《Runway》。
頭條戲場 - 《穿PRADA的惡魔2》情懷以外的事 | 頭條戲場
《穿PRADA的惡魔》第1集於2006年6月尾在美國公映，當年仲未興全球同步，香港要等到同年9月先有得睇。那時針對女性觀眾行銷的作品大行其道，這股潮流從1990年代末興起以《色慾都市》電視劇帶動——女主角通常是女強人，生活圍繞購物、派對與職場角力。在第2集上映前，說一些情懷以外的故事。&nbsp; （上映日期：4月29日）文︰華朗 黑色幽默，以職場為背景的電影《穿PRADA的惡魔》當年
2026-04-17 02:00 HKT
頭條戲場