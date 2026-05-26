頭條戲場 - 《揭密日》史匹堡爆料 | 頭條戲場

美國總統特朗普簽署行政命令，5月初公開UFO檔案影像（現時叫UAP，強調這些現象不一定只會在空中出現），同時大導演史提芬史匹堡新作《揭密日》即將上畫，UFO界普遍認為政府同荷里活協調下，透過電影等娛樂渠道「潛移默化」，引導公眾接受外星人存在，避免社會震盪。（上映日期︰6月10日） 撰文︰華朗



其實，史匹堡並非第一次「揭密」，1977年《第三類接觸》同1982年《E.T.外星人》以非敵對，具同理心的外星形象改寫敘事，外星議題由陰謀、恐懼轉向可能的溝通與理解。《揭密日》宣傳海報有共濟會符號「全知之眼」，預告片中見到麥田圈，好此道者認為該片呼應現實UFO事件「洩密」。



來自外星的警告



史匹堡是UFO迷，《第三類接觸》據傳靈感來自童年目擊不明飛行物。而在《揭密日》宣傳期間，他對SYFY表示：「我強烈相信，宇宙不但止地球有生命，甚至UFO可能是未來人類時間旅行的工具。」並補充，2017年紐約時報曝光「AATIP計劃」（五角大廈UFO研究）重燃其創作火花。



陰謀論圈指出史匹堡的「內線」，是來自洛杉磯具有軍方背景的好友，提供機密檔案作為藍本。《揭密日》海報用「全知之眼」符號，暗示「覺醒時刻」，加上Emily Blunt在訪談中稱「該片真實元素多於虛構」，另外，Josh O'Connor於訪談「洩漏」台詞：「他們並非來征服，而是警告」；UFO專家Steven Greer甚至在Podcast指：「史匹堡是橋樑，荷里活用故事形式披露，避免直接衝突權力結構。」《Mirror Media》形容，《揭密日》是「後特朗普時代UFO敘事」，與NETFLIX紀錄片《Unacknowledged》有異曲同工之妙，營造「真相即將大白」的氛圍。



至於演員陣容，Emily Blunt飾演堪薩斯城（現實中以頻繁UFO目擊報告聞名）氣象學家，童年時有奇遇；Josh O'Connor扮演網絡安全專家，後來成為吹哨者；Colin Firth演Wardex總裁，該公司受政府委託，專門掩蓋外星生命存在的證據，以防止全球秩序動盪。



頭條戲場



天空中有些甚麼？

Emily Blunt演氣象學家，童年有奇遇。

Emily Blunt的角色童年版，由Delaney Cuthbert飾演。

Colin Firth涉利用外星技術搞搞震！