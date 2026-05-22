李珊珊 - 出發（下） | 珊珊來辭

總結這趟南京行，我收穫了甚麼呢？



不許思考立即回答，第一浮現在腦海中，便是「友誼」二字。認識道長們科儀前後，有不同的身份變換。在日常生活，他們甚麼都能聊，特別是有一位，大家稱呼為「大師兄」，為人熱情、幽默、讓人多的環境，免於冷場衍生尷尬。而且他是一顆開心果，帶來不少話題和歡樂。



跟着觀賞科儀進行，儀式莊嚴肅穆，龍師傅的師傅帶領下，每一個動作，每一個細節，讓我看到道教不止於宗教，亦是信仰更是文化；需要承載免於失傳。而儀式進行的每一位道長，那份認真專注，在現場由衷敬佩。據知他們學習的過程，不是老師提供課本，讓你慢慢研習。反之就是師傅示範，徒弟憑記憶立即跟上，如電影《霸王別姬》前段描述，通過極度嚴格的修行走過來的。



第三我會想起同路人，藉這次個人經歷，可分享事前準備工夫，鼓勵重拾遊山玩水。原來我們是有能力，拿回旅遊的快樂。縱使身心仍會害怕，身體功能亦會被環境影響，帶來不便不適。只是不窒礙去感受新事物、當中的滋味和平靜。敢說所有的付出，很是值得，並已有計劃，籌備下次旅程。



第四個湧現的名字，便是「秦淮河」。即使在網上搜尋，未能100%確定由秦始皇命令打造，可是「六朝至明清」是事實，達官貴人、文人雅士聚集之地。回看古人的高瞻遠矚，相比現今的我們，自覺渺小又無能。



最後就是同行夥伴，感謝上天安排，讓我們4人走在一起。龍師傅、導演舅舅、攝影阿春，都是不拘小節，樂於助人。全程歡樂不斷，提醒我埋頭工作，也要有開心起來的能力。同時3位送我的快樂時光，在此感激萬分。



李珊珊