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李珊珊 - 出發（中） | 珊珊來辭

珊珊來辭
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李珊珊
1小時前
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娛樂 專欄
內容

　　導演（舅父）及攝影（阿春）常常分享，潮汕火鍋好吃到不得了，說要有天帶我品嘗，將感受前所未有的震撼。而這次到達南京，正式的第一餐，就是網上搜尋當地，哪一間是星級評價最高的；我們終於心想事成！

　　嘗後確實零舍不同，一行4人好像餓過飢，吃完一碟又一碟，我亦比平常食量大增！心想是食物的美味使然，還是同行們帶來的歡樂，促成胃口極佳？估計兩者皆是吧。

　　過去每次出埠，總愛當地美食，即使美味與否，都是必須一試！「夫子廟」是必去景點，沿途林立南京小吃。而各人對串燒一向情有獨鍾，因此我們第一時間，買了一筒分量的串燒，一邊行一邊吃。跟着立即光顧「黑色臭豆腐」，滿足相隔多年未嘗的心願。那份自在，讓人勾起一條人生議題；我們在世究竟追求甚麼？

　　那處有一間著名的連鎖店，在這次行程不得不提的；事關每道菜式留下好印象。「南京大牌檔」由龍師傅推介，那天落下滂沱大雨，我們都堅持坐車過去。好吃的程度，可形容4人所點菜的數量，如婚宴酒席的12人份量，並且全部給我們掃光光！此刻寫下每一個字，也回想起那份味道；何時何日再去重溫呢？

　　同時個人有一感受，愈是簡單的烹飪，愈是回味無窮。之後我們的行程表，進發另一個兩小時車程的城市。位於關王廟後面的小街，全是家庭式經營的小店。第一天到達的早餐，選擇一碗簡單的牛肉麵。那裏是開放式廚房，老闆埋頭苦幹，店內的煙火味，還有放進嘴裏的每一口；如時光倒流回到中學小食部。

　　這碗麵超越美味，正在吃的是回憶。

李珊珊

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2026-05-08 02:00 HKT
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