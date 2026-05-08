李珊珊 - 出發（上） | 珊珊來辭

7天6夜的南京工幹之旅，事前準備功夫周全；首先添增所需藥物。由於過去十年經驗，掌握身體狀況，甚麼情況將有哪些反應。數量及種類之多，可說各適其適的萬全。



衣服方面，也傷腦筋的！基於各大天文台顯示，溫度由7度至30度不等。代表着春夏秋冬的衣服，必須放進行李箱裏。那要問好友借用特大的篋，才能收納所有行裝。



必須一提，就是在出發前，深深感受身邊人的關愛。有些朋友擔心體能有限，自發提出隨行照應。有些朋友在起行前，憂心忡忡並千叮萬囑，不行就立刻跟同行張聲，並且每天詢問兼報平安。在此再三感謝，那份暖一直包圍着。



今次同行成員共4位，羅雲龍師傅、導演菲臘（舅舅），助手兼攝影師阿春及我。這個4人組合，可說是完美的。首先他們陪伴過關的時候，亦是本人面對第一個挑戰。如何在人山人海中，不會勾起驚恐症。由於他們的悉心安排，在擠擁中互相配合。最後身體只有少許不適，第一個大挑戰順利通關。



第二個大挑戰，就是面對陌生地方，緊張而引起肚屙。經驗所得早有防範，先跟醫生溝通及指示，並且掌握放緩方法。在這議題上比較私人，就不便透露。總之全程沒有為找廁所而困擾，對我來說實在太爽了！回想過去曾為此問題，困擾到不敢外出；第二個大難題又通過！



還有一件事很值得分享，就是忘了多久以旅客身份，排隊參觀南京博物院，並在人群中的罅縫，親睹金縷玉衣。日落西山涼風下，乘坐畫舫遊船於秦淮河。而每條大街小巷的小店，也有我喜歡的「黑色臭豆腐」。短短渡過兩天，已發生無數的第一次，讓人腎上腺飆升。



李珊珊