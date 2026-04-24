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李珊珊 - 無煙世代 | 珊珊來辭

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李珊珊
5小時前
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娛樂 專欄
內容

　　剛剛英國通過法案，2009年後出世的市民禁止吸煙。此舉理念偉大，落實「無煙世代」。大家認為能否成功呢？個人感覺意義大於成果。

　　本土也是致力推動「不吸煙」運動，因此管制香煙價格，不允許公開贊助、廣告。亦劃出大部分場合禁止吸煙，罰款不斷提升，甚至在煙盒上，印有噁心圖片及警告標語。總之在不同層面，減低煙民對它的需求。

　　可是能否得到預期效果？仍然看到新聞報道，指非法私煙猖獗，然後將煙民躲到大街小巷。更甚有一定煙齡人士，在「畀買畀吸」的環境下，感到一連串措施備受針對、歧視。個人也認為，不鹹不淡的方針，確實製造不公允的情況。

　　其實要成為無煙都市，這回是建議一刀切，將煙列為毒品，如大麻等級處理。那煙民能下定決心，不做犯法事。政府亦能身先士卒，將這些「污糟稅」不再收入庫房。若以此力度執行，不止為市民健康踏前一大步，繼而呼吸系統帶來疾病相應減少，有助紓緩醫療系統及相關開支，香港成為無煙城市不是夢！

　　不過我本是一介民女，所想到的東西，必然有人先知先覺，早就想出以上點子。奈何看不到有志之士，決心全面推行？現在人家作出人性化政策，先將煙齡短的世代截斷，以階段性措施，讓老齡煙民過渡，將「香煙」逐步踏進黃昏時間。

　　其實澳洲立法不許未成年人，註冊及使用社交平台。丹麥亦立法禁止校園使用手提電話、平板電腦上課，全面回歸紙本和課本。以上政策推動原因，又是你知我知的常識，不是「一百萬」難度問題；何時受本地採納執行？

　　從來不奢望先知先覺，亦不怕後知後覺，而是毫無知覺，才是最可怕的。

李珊珊

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