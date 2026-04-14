葉念琛 - 羅拔柏迪臣 | 影迷情琛

古語有云：「小時了了，大未必佳！」



放諸在競爭激烈的荷里活，這句說話又的確成為了不少曾經一炮而紅的年輕演員，卻偏偏後勁不繼的詛咒！當然，最後能成功避過這厄運，東山再起的例子也還是有的，像羅拔柏迪臣便是其中之一！



柏迪臣22歲那年，成功從3000位對手中脫穎而出，被選中擔任《吸血新世紀》的男主角！電影推出後全球賣座，一集拍完又一集，成為影史上其中一部最受歡迎的電影系列！柏迪臣一夜之間晉身風靡萬千少女的銀幕男神！



柏迪臣從小到大的偶像是殿堂級影帝積尼高遜，因此，他絕不甘心當一個販賣色相的空心偶像，矢志不渝地要憑貨真價實的演技打動觀眾！在《吸》片系列大收特收之後，柏迪臣後來選擇劇本的原因，是刻意避開商業大片，反而青睞小成本，但內容言之有物的獨立製作！



所以，有幾年時間，柏迪臣雖然產量不絕，可是在圈中人氣卻不升反降。亦有人批評他接戲口味曲高和寡，只求自己過癮，完全忽略了影迷們的感受！直到基斯杜化路蘭找來柏迪臣在《天能》演出後，柏迪臣在片中表現令人眼前一亮！之後更令人意想不到，是他竟主演了新一部《蝙蝠俠》，從過去的吸血鬼到現在的黑暗騎士，柏迪臣的冷酷魅力，再一次俘擄全球觀衆！



但成功躋身銀幕上的超級英雄後，柏迪臣在最新作品《戲劇性婚姻》中又一轉戲路，扮演在婚姻生活裏窩囊又多疑的小男人！難得又演得維肖維妙。柏迪臣就是如此永遠出奇不意，他認為演員應該多變而充滿彈性，這一點確實是師承老頑童偶像積尼高遜！



著名電影編劇及導演

葉念琛