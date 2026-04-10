李珊珊 - 亂中求存 | 珊珊來辭

早說世界大戰已經開始，只是參與國及戰爭範圍，實屬初期而已，未升級至上一次規模罷了。過去幾天全球聚焦「美伊」局勢，衍生出不少經濟危機，如地區缺油，甚或加價升幅。平民百姓不會為戰爭而高興，全球人類更加不能置身事外。



再說近期熱話，個人的社交平台，本人是反對被掌控密碼，即使家人、愛人、親人也不例外。然後急着發聲明解釋，公司此舉被曲解，及配合各種宣傳策略。可是在公在私都想不通，這是屬於私人財產，除非明碼實價向藝人收購，否則想不明白有何法律理據，要繳交、接管別人的私人帳號？有沒有專業人士出來解釋，是否合情合理合法？



以上消息引起公眾關注，莫言在內工作的人們。可有選擇權嗎？不服從的後果，天知地知你知我知，下場將會「一片光明」！最不解的一點，離開公司後，從報道所說需要管控一年才歸還？其實社交平台是藝人搵食工具，離開後的365天，那怎樣開飯？公司製作減產，外面經濟蕭條，能夠創造商機的唯一出路都沒了！提出這個點子的人，不如出來走兩步，解釋一下來龍去脈，釋除大眾疑慮，方便嗎？



還有一件城中熱話，只想跟計劃當父母的說，請記住「慣子如殺子」，過分溺愛或嚴苛，終究走不出害己害人的果實。其他的細節，我就沒有補充了。



至於本人醉心於《三坐山》，近日政策的調整所影響，遇上前所未有的艱難。早知不斷揣摩演算法不是法子，因此唯一操作、方向、策略，就是全公司加倍努力去應對萬難。求存是人的本能反應，我等必前赴後繼，做到觀眾看得開心，並接收到所要的。



仍然深信，天道酬勤。



李珊珊