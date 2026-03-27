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李珊珊 - Jennie | 珊珊來辭

珊珊來辭
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李珊珊
1小時前
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娛樂 專欄
內容

　　因為喜歡G-Dragon，2012年的歌曲《That XX》，第一次看見Jennie演出。跟着到2013年，GD另一首慢歌《Black》，雖則沒有拍下MV，然而登上大小音樂節目演出；我亦將所有版本全數欣賞。當時的Jennie負責中段副歌，表現驚艷為之一振！那年她是17歲，並相信經理人公司YG，將力捧為未來之星。預計她在韓國大紅大紫，沒料到成團出道，4位少女各有所長，一飛沖天成為國際級偶像。而Jennie的職業生涯，更涉獵到HBO劇集演出。正值事業巔峰，就必然附帶情況，就是樹大招風，人紅便是非多。

  對於藝人感情事，本人尊重各類型的處理方法。事關不同年代，觀眾對偶像的感情生活，有着不同反應。即使公開或有意隱瞞，這是為保飯碗，絕對情有可原。況且過去的日子，不管藝人做好事也好，人們挺喜歡用不少理由，直斥藝人的一言一行。本人感到最可恨的一句：「做得呢行，就食得鹹魚抵得渴！」

  如果生在上個世紀，民智未開引致邏輯錯配，我是沒有話要補充的。反之時至今日，仍未認清一點，這是個人由心而發的慨嘆，而不是剝削他人強加上去的理據。猶如Jennie在法國閒逛被圍堵拍照，近至日前在港離境被指態度惡劣。報道片段明顯看出，拖着一副疲憊的身軀，為了掩蓋倦透的素顏，刻意帶上口罩及太陽眼鏡。稍為有留意她的活動消息，新歌上架後，出席全球表演活動從未間斷。人的體能是有極限，情緒是與生俱來，需要她每分每秒高度戒備、嚴陣以待嗎？

　　聲色藝給觀眾最佳的享受，我們還要求對方事事完美？現在有問題的不是Jennie，好像是我們大眾！？

李珊珊

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2026-03-20 02:00 HKT
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