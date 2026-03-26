葉念琛 - 怪小生高斯寧 | 影迷情琛

在芸芸同輩荷里活男演員之中，賴恩高斯寧就是有點與眾不同！



高斯寧在圈中一炮而紅的代表作，當然是20多年前的愛情文藝經典《忘了，忘不了》，電影裏他跟女主角一段蕩氣迴腸的苦戀，感動了全球女性觀眾，也令高斯寧晉身炙手可熱的愛情片小生，不過當紅後的高斯寧卻不甘只成為別人眼中耍帥沒靈魂的甜心男神！所以往後好一段日子，他都刻意避開只要他談情說愛的角色和劇本，轉而接拍一些能磨練演技的小本製作。



高斯寧在行業中，是人所共知的獨行俠，他在拍戲以外，甚少跟台前幕後交朋結友，高斯寧享受這種人際關係的孤獨，堅信這對演戲有莫大幫助！高斯寧心悅誠服的偶像，是一樣獨來獨往的金像影帝加利奧文。



另外，高斯寧素來嚴選劇本，他認為產量貴精不貴多，觀眾才會對你日後作品有熱切期待！高斯寧是圈中少有沒接拍過超級英雄電影的男演員，因他絕對不會白白投放多年時間，演一個有型無神的漫畫角色，結果只會消磨了他對追求成為一個好演員的雄心理想。



儘管高斯寧的演員之路未必走大眾化路線，但多年下來，他在荷里活依然能有一席之地，特別是當從前呼風喚雨的超英電影系列開始票房失靈！高斯寧這種特立獨行，我行我素的「真演員」，反而越來越受到擁躉們的愛戴。像高斯寧主演的科幻新片《末日聖母號》，本周北美開畫票房衝破8000萬美元！電影裏高斯寧飾演在太空中飄浮無助的男主角，全片大部分時間，對手只有一個名為「Rocky」的外星生物！怪演員遇上怪劇本，見怪不怪，反而是天作之合。



著名電影編劇及導演

葉念琛