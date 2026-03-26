Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉念琛 - 怪小生高斯寧 | 影迷情琛

影迷情琛
影迷情琛
葉念琛
2小時前
閱讀更多
娛樂 專欄
內容

  在芸芸同輩荷里活男演員之中，賴恩高斯寧就是有點與眾不同！

　　高斯寧在圈中一炮而紅的代表作，當然是20多年前的愛情文藝經典《忘了，忘不了》，電影裏他跟女主角一段蕩氣迴腸的苦戀，感動了全球女性觀眾，也令高斯寧晉身炙手可熱的愛情片小生，不過當紅後的高斯寧卻不甘只成為別人眼中耍帥沒靈魂的甜心男神！所以往後好一段日子，他都刻意避開只要他談情說愛的角色和劇本，轉而接拍一些能磨練演技的小本製作。

　　高斯寧在行業中，是人所共知的獨行俠，他在拍戲以外，甚少跟台前幕後交朋結友，高斯寧享受這種人際關係的孤獨，堅信這對演戲有莫大幫助！高斯寧心悅誠服的偶像，是一樣獨來獨往的金像影帝加利奧文。

　　另外，高斯寧素來嚴選劇本，他認為產量貴精不貴多，觀眾才會對你日後作品有熱切期待！高斯寧是圈中少有沒接拍過超級英雄電影的男演員，因他絕對不會白白投放多年時間，演一個有型無神的漫畫角色，結果只會消磨了他對追求成為一個好演員的雄心理想。

　　儘管高斯寧的演員之路未必走大眾化路線，但多年下來，他在荷里活依然能有一席之地，特別是當從前呼風喚雨的超英電影系列開始票房失靈！高斯寧這種特立獨行，我行我素的「真演員」，反而越來越受到擁躉們的愛戴。像高斯寧主演的科幻新片《末日聖母號》，本周北美開畫票房衝破8000萬美元！電影裏高斯寧飾演在太空中飄浮無助的男主角，全片大部分時間，對手只有一個名為「Rocky」的外星生物！怪演員遇上怪劇本，見怪不怪，反而是天作之合。

著名電影編劇及導演
葉念琛

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
中東局勢｜伊朗拒絕美國停火方案 提「5點反提案」 包括堅持霍峽主權
即時國際
5小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
星鑽服務大獎2025｜專業評審團大讚得獎企業表現出色 建議香港服務業趕上創科步伐
企業資訊
12小時前
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
生活百科
2026-03-24 13:52 HKT
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
影視圈
10小時前
94歲胡楓罕談身家！靠太太一句話走出事業低谷 親解與李小龍真實關係：佢成日叫我打佢
94歲胡楓罕談身家！靠太太一句話走出事業低谷 親解與李小龍真實關係：佢成日叫我打佢
影視圈
10小時前
星鑽服務大獎2025｜《星島日報》星鑽服務大獎2025表揚業界優秀表現 星鑽20載見證服務業輝煌成就 持續創新迎接AI大時代
企業資訊
12小時前
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場爭奪 僅4口價即告流拍
01:53
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場參與 僅4口價即告流拍
申訴熱話
11小時前
秦沛新抱晒海量超性感孕照 澎湃上圍映襯巨肚效果震撼 李泳淇替姜文杰甜蜜慶生
秦沛新抱晒海量超性感孕照 澎湃上圍映襯巨肚效果震撼 李泳淇替姜文杰甜蜜慶生
影視圈
13小時前
更多文章
葉念琛 - 奧斯卡外語片 | 影迷情琛
　　奧斯卡頒獎禮將在下周舉行，大家的注意力都落在幾部大片之上。但有兩部外語作品《情感的價值》和《罪惡嘉年華》其實也有值得討論的地方。 　　先說《情》片，故事主人翁是一位在國際影壇享負盛名，卻偏偏自覺江郎才盡的藝術片名導，因為亡妻的喪禮跟闊別十多年的兩位女兒重遇，從此帶出了一個家庭環繞三代的感情起落和傷害，家裏有一個舉世知名的名人，在表面光鮮的榮譽背後，家人永遠是反被忽略和犧牲的一群。越是擅於
2026-03-12 02:00 HKT
影迷情琛