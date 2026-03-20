李珊珊 - 永遠的布斯 | 珊珊來辭

本人強烈譴責家庭暴力，及借助愛心之名，去濫用公眾資源。兩者都有一個共通點，都是精緻利己主義者。過去常常警惕自己，跟這種人打交道，必須保持安全距離，否則受到傷害是無可避免。



反之看見報道，讓人心裏戚戚然，就是布斯韋利士。正宗由細看到大的明星，《虎膽龍威》帶來的震撼，奸角用槍射爆玻璃，赤腳的布斯要在滿地碎片上逃跑，躲進洗手間徒手清理碎片一幕，至今難以忘記。全程的動作場面及爆米花程度，又要借用好友黃興桂金句：「神奇、頂級、超卓！」



跟着末日災難片興起的年代，布斯的《絕世天劫》可說是揭開序幕。雖則劇本有不少沙石，可是擔當爸爸的他，牽動觀眾心情，即使有年輕的Ben Affleck及Liv Tyler，俊男美女也不能支撐全局，還是要靠戲中的爸爸，個人魅力及壓台氣場帶來電影高潮。



《第五元素》及《鬼眼》是本人重看次數最多的作品。前者跟最喜愛的導演之一，Luc Besson攜手合作，敢說至今大多數的科幻電影，還未超越此齣30年前的經典。後者一部超自然鬼片，亦是布斯職業生涯的轉捩點，讓他不是以動作招徠觀眾，而是高質的劇情配上演繹，迎來事業第二個春天。



還有一齣名為《時兇暗殺》，絕對是受忽略的滄海遺珠，強烈建議重溫。布斯過去40年來的貢獻，對於現今的處境，我們有情緒是必然的。同時代入他的角度，寧願看到觀眾笑，也不想見人難過。



我敢說在未來日子，久不久便重溫他的演出。以另一個形式，在這片繁星滿布的銀河，儼如得到永生，繼續愛護、支持布斯。也是本人或影迷，能力範圍可辦到的事情，亦是對他最暖心的答謝。



李珊珊