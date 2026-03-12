葉念琛 - 奧斯卡外語片 | 影迷情琛

奧斯卡頒獎禮將在下周舉行，大家的注意力都落在幾部大片之上。但有兩部外語作品《情感的價值》和《罪惡嘉年華》其實也有值得討論的地方。



先說《情》片，故事主人翁是一位在國際影壇享負盛名，卻偏偏自覺江郎才盡的藝術片名導，因為亡妻的喪禮跟闊別十多年的兩位女兒重遇，從此帶出了一個家庭環繞三代的感情起落和傷害，家裏有一個舉世知名的名人，在表面光鮮的榮譽背後，家人永遠是反被忽略和犧牲的一群。越是擅於在作品中發掘人性的複雜，不代表個人生活如魚得水！故事中的導演父親和演員女兒一段剪不斷理還亂的父女感情，從矛盾開始，諒解結束，片中每個角色都渴望被關注和理解，最後的目的地還是力求被愛，電影的節奏始終是淡淡然，冷眼旁觀人生或許就是如此。最後，導演父親終於再次執導，在片場上跟女兒那個心意相通的笑容，儘管沒有說話，畫面卻更勝千言萬語。



相比之下，《罪》片的調子則由溫柔變成暴烈，電影背景是70年代由軍政府高壓統治下的巴西，男主角本來是前途無限的知識分子，因得罪權貴被逼放棄事業，四處流亡。電影風格徘徊於現實與荒誕之間，以當年一則鯊魚吃人的新聞，貫穿於主角身處被逼害的時空。他每一天也盼望正義來臨沉冤得雪，但結局偏偏令人歎息。編導的說故事手法引人入勝，看似無關痛癢的一場戲，最後卻令人回味再三，其中一場暗殺戲峰迴路轉，看得人屏息靜氣。憑該電影在金球獎封帝的男主角華格納慕拿（Wagner Moura）在片中一人分飾兩角，不論造型和演繹皆絲絲入扣，難怪被譽為是奧斯卡影帝的黑馬人選。



著名電影編劇及導演

葉念琛