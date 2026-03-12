Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉念琛 - 奧斯卡外語片 | 影迷情琛

影迷情琛
影迷情琛
葉念琛
4小時前
閱讀更多
娛樂 專欄
內容

　　奧斯卡頒獎禮將在下周舉行，大家的注意力都落在幾部大片之上。但有兩部外語作品《情感的價值》和《罪惡嘉年華》其實也有值得討論的地方。

　　先說《情》片，故事主人翁是一位在國際影壇享負盛名，卻偏偏自覺江郎才盡的藝術片名導，因為亡妻的喪禮跟闊別十多年的兩位女兒重遇，從此帶出了一個家庭環繞三代的感情起落和傷害，家裏有一個舉世知名的名人，在表面光鮮的榮譽背後，家人永遠是反被忽略和犧牲的一群。越是擅於在作品中發掘人性的複雜，不代表個人生活如魚得水！故事中的導演父親和演員女兒一段剪不斷理還亂的父女感情，從矛盾開始，諒解結束，片中每個角色都渴望被關注和理解，最後的目的地還是力求被愛，電影的節奏始終是淡淡然，冷眼旁觀人生或許就是如此。最後，導演父親終於再次執導，在片場上跟女兒那個心意相通的笑容，儘管沒有說話，畫面卻更勝千言萬語。

　　相比之下，《罪》片的調子則由溫柔變成暴烈，電影背景是70年代由軍政府高壓統治下的巴西，男主角本來是前途無限的知識分子，因得罪權貴被逼放棄事業，四處流亡。電影風格徘徊於現實與荒誕之間，以當年一則鯊魚吃人的新聞，貫穿於主角身處被逼害的時空。他每一天也盼望正義來臨沉冤得雪，但結局偏偏令人歎息。編導的說故事手法引人入勝，看似無關痛癢的一場戲，最後卻令人回味再三，其中一場暗殺戲峰迴路轉，看得人屏息靜氣。憑該電影在金球獎封帝的男主角華格納慕拿（Wagner Moura）在片中一人分飾兩角，不論造型和演繹皆絲絲入扣，難怪被譽為是奧斯卡影帝的黑馬人選。

著名電影編劇及導演
葉念琛

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
王炸姐直播時突然表示頭痛不適。
00:35
隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片
即時中國
9小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
17小時前
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
北上注意︱深圳展全市執法行動 出動無人機捉違規「電雞」
灣區時事
18小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜懸掛泰國國旗貨船途經霍爾木茲海峽 受炮火襲擊傳3人失蹤
即時國際
11小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
10小時前
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
影視圈
13小時前
美聯社
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
57分鐘前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
14小時前
更多文章
葉念琛 - 羅拔杜華 | 影迷情琛
　　羅拔杜華走了！享年95歲。 　　去年，杜華同輩中的真赫曼和戴安姬頓都在猝不及防的情況下撒手塵寰，這些教人婉惜的噩耗，彷彿標記着屬於他們一代的荷里活黃金歲月，正一點一滴慢慢消失了。 　　杜華是貨真價實的老戲骨。從影超過70年，演過的經典作品無數，也拿過奧斯卡影帝殊榮，在荷里活是德高望重的實力派演員！大多數影迷對杜華電影生涯推崇備至的代表作，當然是在《教父》首兩集中飾演沉實內歛，對家族
2026-02-26 02:00 HKT
影迷情琛