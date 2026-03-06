李珊珊 - 頭巾啟示 | 珊珊來辭

因為對信仰的虔誠，在心悅誠服兼自主下，戴上頭巾生活；本人是尊重個人選擇。恰恰相反由一條法律管制及不予以執行的話，即受到懲罰，甚至失去性命。非常抱歉，我不相信神有這個主意，並且大膽假設，這是在地的人，用人性角度去傳譯神的話語。



涉及以上議題是危險的。然而伊朗正在關鍵時刻中，過去看到有女生在互聯網上，公開脫下頭巾示意自決，最後的下場是喪失性命。還有女生在街上沒帶頭巾，被類近「道德警察」帶走後，命喪警察局。非常抱歉，不得不說香港的女生，實屬幸運又幸福。



或許有人會說，教派分支出不同派系，有些是溫和的，有些是原教旨主義。因此要求會有不同，部分比較苛刻。然而有一個疑問，一直藏在心裏。為何不可聽音樂、跳舞？又是那句話，對信仰上精進修行，個人意願下的修煉，我是予以尊重。但是要全國人民上上下下，嚴格規管執行……其實世界自有互聯網，讓全球民智大開；這些牆能屹立多久？



當然會有人反對，並說：「經文遠在公元568至645已有記載，無可置疑。」仍是那句，深信神的偉大存在，只是人類如何實踐而已。



從來都深信一點，信仰的最終目標，讓人類在苦海中堅守真、善、美。「花有重開日，人無再少年」怎會為了一條頭巾，奪去女生的性命？還是非常抱歉，對於有些不公，我會耿耿於懷。即使亂世沉默是金，然而允許的情況下，也要不吐不快。



願天下蒼生不再為此沒命。



李珊珊