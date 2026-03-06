Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 頭巾啟示 | 珊珊來辭

李珊珊
50分鐘前
　　因為對信仰的虔誠，在心悅誠服兼自主下，戴上頭巾生活；本人是尊重個人選擇。恰恰相反由一條法律管制及不予以執行的話，即受到懲罰，甚至失去性命。非常抱歉，我不相信神有這個主意，並且大膽假設，這是在地的人，用人性角度去傳譯神的話語。

　　涉及以上議題是危險的。然而伊朗正在關鍵時刻中，過去看到有女生在互聯網上，公開脫下頭巾示意自決，最後的下場是喪失性命。還有女生在街上沒帶頭巾，被類近「道德警察」帶走後，命喪警察局。非常抱歉，不得不說香港的女生，實屬幸運又幸福。

　　或許有人會說，教派分支出不同派系，有些是溫和的，有些是原教旨主義。因此要求會有不同，部分比較苛刻。然而有一個疑問，一直藏在心裏。為何不可聽音樂、跳舞？又是那句話，對信仰上精進修行，個人意願下的修煉，我是予以尊重。但是要全國人民上上下下，嚴格規管執行……其實世界自有互聯網，讓全球民智大開；這些牆能屹立多久？

　　當然會有人反對，並說：「經文遠在公元568至645已有記載，無可置疑。」仍是那句，深信神的偉大存在，只是人類如何實踐而已。

　　從來都深信一點，信仰的最終目標，讓人類在苦海中堅守真、善、美。「花有重開日，人無再少年」怎會為了一條頭巾，奪去女生的性命？還是非常抱歉，對於有些不公，我會耿耿於懷。即使亂世沉默是金，然而允許的情況下，也要不吐不快。

　　願天下蒼生不再為此沒命。

李珊珊

李珊珊 - 聲紋保衛戰 | 珊珊來辭
　　又見證時代巨輪的滾動下，衍生無可避免的爭議、掙扎事件。88名香港配音從業員，透過工會發表聯署聲明，禁止未經授權、許可，以任何形式錄製、收集、使用、複製、修改、為AI合成之用。 　　其實AI的進程，就像命運一樣，可說人類被推着走，並不可抗逆。即使你不想承認，地球依然自轉及公轉，絕對阻不了它轉動的。其實業內人士，甚或其他行業朋友，坦承不少工種將會被取締，最終是消失的下場。你我深明巨輪是無情可
2026-02-27 02:00 HKT
珊珊來辭