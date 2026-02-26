葉念琛 - 羅拔杜華 | 影迷情琛

羅拔杜華走了！享年95歲。



去年，杜華同輩中的真赫曼和戴安姬頓都在猝不及防的情況下撒手塵寰，這些教人婉惜的噩耗，彷彿標記着屬於他們一代的荷里活黃金歲月，正一點一滴慢慢消失了。



杜華是貨真價實的老戲骨。從影超過70年，演過的經典作品無數，也拿過奧斯卡影帝殊榮，在荷里活是德高望重的實力派演員！大多數影迷對杜華電影生涯推崇備至的代表作，當然是在《教父》首兩集中飾演沉實內歛，對家族忠心耿耿的教父養子湯希謹。但後來在90年代的《教父》第3集，杜華角色偏偏無故消失，令影迷們大失所望！據聞杜華當年不忿電影公司無理壓價，情願給阿爾柏仙奴500萬片酬，但杜華開價100萬美元也不得要領，最後杜華不肯歸隊，令第3集的原班演員陣容，從此留下一個不能彌補的遺憾。



事隔多年，杜華曾對當年辭演一事再作解釋，他認為哥普拉和其他演員肯接拍第３集，從來也是為了賺更多的錢！而他拒絕拍攝第３集，也是因為一個錢字！沒有誰比誰清高，也沒有誰比誰淪落。老爺子在圈中就是這樣出名敢言！正如他一直不強求要當第一男主角，只要戲份有所發揮，就算是配角一樣演得光芒四射！他曾說過，明星只是經理人想他擁有的身份，他從頭到尾只想當一個默默耕耘的演員。因為沒有明星的形象包袱，他才能在選擇角色上有更多的可能性。正如杜華有一句人生座右銘，他時刻保持自己無知，或是提醒自己無知，於是他才會有動力去探求更多知識！虛懷若谷，大智若愚，杜華的智慧，跟他的演技一樣深不可測！



著名電影編劇及導演

葉念琛