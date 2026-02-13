李珊珊 - 情人節 | 珊珊來辭

明天便是情人節，想想哪一次過節，最深刻呢？如何用力回想，腦袋一片空白。只哼出：「流水很清楚惜花這個責任，真的身份不過送運，這趟旅行若算開心，亦是無負這一生。」



想不起來不等於沒有開心過，特別是我很喜歡花，過去曾把花收下，製成乾花來擺設。不過有高人指點，不宜存放枯萎植物，只好將它扔掉。對我來說，收花仍然帶來驚喜，特別是自帶的香氣。



至於有沒有吃過一頓難忘的大餐？在此跟所有前度說聲，請不要介意有話直說；完全無印象那天跟誰共晉晚餐的記憶。或許中過新冠及甲流關係，腦容量確實大減。相信有吃過美味的，也試過濃厚氣氛的。人大了需要的東西大不同，自然地不需要的事物隨之漸減，連帶記憶也是。



那是一位不着重儀式的人？絕對不是。所有節日都會好好看待，要做的小節也會跟上。始終生命這傢伙，說長不長說短不短，好好過日子也包括點綴，習俗亦需要傳承，透過行動連接身邊人。即使不少人認為，情人節是商業活動，被商家過分吹捧來賺錢。而本人鼓勵量力而為，收一枝花也很高興。只要出自我愛的人之手，便可。



身邊不少好友，由於跟另一半持相反意見，礙於對方沒有半點意欲，去做任何動作而選擇沉默。我是不建議將就、委屈，對另一半有期許是正常的，甚或在關係上需要認同感；主動提出想法是百利而無一害。總不能「成世流流長，就咁你眼望我眼」，對嗎？



當別人問起，如何跟情人過節？有些人作出機靈回答：「若是真的愛，天天都是情人節。」還好給社會訓練有數，這句話是語言藝術。假若身邊人以此推搪，而又不想無聲無息渡過，不如反問一句：「天意常常弄人，你確定擁有明天嗎？」



李珊珊