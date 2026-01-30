Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 樽頸位 | 珊珊來辭

珊珊來辭
珊珊來辭
李珊珊
4小時前
　　《珊珊來辭》踏入第9個年頭，跟讀者們分享共462篇文章。回想走過來的路，可簡單兩句說明：「因為喜愛，所以堅持。」在不知不覺間，便走到今時今日。

　　還記得寫到第50期文章，人突然陷入混沌之中，連帶那期專欄也受牽連，明明有題材、想法都寫得一塌糊塗。究竟當年如何撥亂反正呢？細節未能盡錄，只記得蔡瀾先生說過，當你埋位落筆時，就不能寫不出字來，直至完成文章，才好離開原位。

　　字面上眼看苛刻，同時明白意旨在於一份堅持。沒有這份堅持，便沒資格擁有入場券，何況口口聲聲說喜愛文字，甚或擁有專欄？就是這樣，打散混沌，執筆到現在。

　　為何會提起往事？原因很簡單，我又進入混沌中。這份似層相識的感覺，始於營運另一個心血，我的《三坐山》。即使經營一年多的時間，仍然在試業階段。當然這次規模比專欄文章更大，涉及的範圍更廣；分為經營、幕前、幕後共三大項目。

　　這次混沌也可說完美風暴，同時碰上多個無常集結而成。重感冒來襲，體力搖搖欲墜，身邊摰親進院，生活頓失照應。愛犬進入倒數，需要分秒照顧。公司的工作安排，因挨年近晚作出多次調動，以至手上的項目需大動作，亦是要摸着石頭過河。加上同業的進步產生危機感，人就陷進樽頸位，自知要埋首打破。

　　現在沒可能致電給蔡先生賜教，也幸好過去他所教導的，我一直牢牢記住。懷念那些年精神上可以倚傍，而人生就是這樣殘酷，總有天是一個人的旅程。至於如何驅散眼前混沌，跟上次一樣，亦是老規矩，做到好為止，別無他法。

李珊珊

