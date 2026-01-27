Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉念琛 - 奧斯卡預測 | 影迷情琛

影迷情琛
影迷情琛
葉念琛
2小時前
閱讀更多
娛樂 專欄
內容

　　《第98屆奧斯卡金像獎》日前公布了提名名單。今年鬥爭最激烈必定是影帝和影后組別，先說影帝，《一戰再戰》的里安納度狄卡比奧和《Marty Supreme》的添麥菲查洛美，在各大電影頒獎禮上互有斬獲，鬥得難分難解！不過，奇峰突出的黑馬選手還有年代傳記片《藍月》的伊雲鶴基及巴西出品《密探》的Wagner Moura。前者是資深實力派，備受影評人愛戴，後者雖然主戰場不在荷里活，但十年前憑在串流平台上的經典劇集《毒梟》紅遍全球！若論演技和江湖地位，二人其中一個成功封帝，也足以令人人心悅誠服！

　　影后方面，按暫時走勢，是《哈姆尼特》的Jessie Buckley和《If I Had Legs I'd Kick You》的Rose Byrne之爭！但不可忽視的程咬金，其實是《藍色情歌》的姬蒂赫遜，赫遜的奪后武器，首先是電影改編自真人真事，她扮演的角色更是家傳戶曉的著名歌手，單論題材比起上述幾部小眾作品更令評審們有共鳴。另外最重要是赫遜出身於演藝世家，母親是喜劇天后高蒂韓，差不多半個娛樂圈的有力人士也是看着她長大，這個星二代身份自然為她帶來不少人情票。從來獎項這回事，多少也講求人緣和實力，所以赫遜絕對有機會被看高一線！

　　最佳電影和最佳導演，毫無懸念地是保羅湯瑪士安德遜的囊中物。20年來，安德遜一直交出擲地有聲的好作品，卻偏偏每次也跟獎項擦肩而過。當幾年前連路蘭也捧了獎，那今年如果安德遜憑《一戰再戰》凱旋而歸，那是序有應得，也是遲來的肯定，但總算為時未晚！

著名電影編劇及導演
葉念琛

最Hit
瑞士蓮朱古力蛋卷Threads爆紅！本地品牌珍懿坊出品 超市現貨極速沽清 網民評價兩極
瑞士蓮朱古力蛋卷Threads爆紅！本地品牌珍懿坊出品 超市現貨極速沽清 網民評價兩極
飲食
12小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
18小時前
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
突發
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
9小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
6小時前
3538970
53歲吳美珩罕現身熱情如火 頭貼頭跟兩屆「人夫影帝」合照表情嫵媚 超凍齡獲讚「廿年冇老過」
影視圈
12小時前
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
投資理財
16小時前
更多文章
葉念琛 - 荷里活自由人 | 影迷情琛
　　在荷里活，伊雲鶴基一直有份超然物外地的存在感。跟圈中人和事，總是保持一段這麼近那麼遠的距離，童星出身，所以成名要趁早。鶴基19歲已憑《暴雨驕陽》一片嶄露頭角，被視為前途無限的明日之星！ 　　雖然鶴基起步比同期的尊尼特普和里安納度狄卡比奧更順利，但彼此發展路向卻大相逕庭。對比起接拍片酬高助人氣的商業大片，鶴基更熱衷參與言之有物的獨立製作，90年代他擔綱了兩部舉足輕重的文藝電影《不朽真情》和
2026-01-16 02:00 HKT
影迷情琛