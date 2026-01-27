葉念琛 - 奧斯卡預測 | 影迷情琛

《第98屆奧斯卡金像獎》日前公布了提名名單。今年鬥爭最激烈必定是影帝和影后組別，先說影帝，《一戰再戰》的里安納度狄卡比奧和《Marty Supreme》的添麥菲查洛美，在各大電影頒獎禮上互有斬獲，鬥得難分難解！不過，奇峰突出的黑馬選手還有年代傳記片《藍月》的伊雲鶴基及巴西出品《密探》的Wagner Moura。前者是資深實力派，備受影評人愛戴，後者雖然主戰場不在荷里活，但十年前憑在串流平台上的經典劇集《毒梟》紅遍全球！若論演技和江湖地位，二人其中一個成功封帝，也足以令人人心悅誠服！



影后方面，按暫時走勢，是《哈姆尼特》的Jessie Buckley和《If I Had Legs I'd Kick You》的Rose Byrne之爭！但不可忽視的程咬金，其實是《藍色情歌》的姬蒂赫遜，赫遜的奪后武器，首先是電影改編自真人真事，她扮演的角色更是家傳戶曉的著名歌手，單論題材比起上述幾部小眾作品更令評審們有共鳴。另外最重要是赫遜出身於演藝世家，母親是喜劇天后高蒂韓，差不多半個娛樂圈的有力人士也是看着她長大，這個星二代身份自然為她帶來不少人情票。從來獎項這回事，多少也講求人緣和實力，所以赫遜絕對有機會被看高一線！



最佳電影和最佳導演，毫無懸念地是保羅湯瑪士安德遜的囊中物。20年來，安德遜一直交出擲地有聲的好作品，卻偏偏每次也跟獎項擦肩而過。當幾年前連路蘭也捧了獎，那今年如果安德遜憑《一戰再戰》凱旋而歸，那是序有應得，也是遲來的肯定，但總算為時未晚！



著名電影編劇及導演

葉念琛