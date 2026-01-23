李珊珊 - 繼續阮小樂園 | 珊珊來辭

阮小儀步入公司，自帶的氣場，讓我感受到久違的喜悅。特別近期帶病上陣，還要姨姨身體抱恙，小狗漸近油盡燈枯。加上公司的5個節目，因應主持們情況作出連串調動；我的腦袋快要裂開。



小儀謹守崗位30年，作為娛樂圈的一員，對她必然心生敬意。只是眼前的她，嬌小玲瓏保養得宜，不止沒有老氣，說她40歲都不過分。相信那份氣質，源於靈魂的操作，繼而融入生活。縱使經歷春夏秋冬冷暖自知，人依然守護善良去擁抱世界。



節目中的對談，還有不少領悟。小儀笑說是友誼小姐，作為曾是冠軍的我，咀嚼起來份外「入味」。確實人生像龜兔賽跑，眼前的勝利是值得興奮，然而最後勝利才是真諦，甚或沒有所謂的勝利，擁有「友誼」的條件及本質，在人生路途才是恆久遠。



有人說她的離職，經過精密計算，當事人一一否認，而我是相信她所說的。首天啟動YouTube頻道《阮小樂園》，訂閱的反應人數，天然有機無添加，全是觀眾對她多年來的愛。離開一條跑道，便開通另一條跑道，我正在看着小儀，正式發光發亮！



訪問小儀前，曾問問魔鏡（即AI），對方向中女帶來的正面影響？給出的回覆是：「年齡可以是力量、幽默可以是智慧、自在比討好更重要、人生後半場依然精彩！」不用我多說，連人工智能也圓滿總結。



現在《阮小樂園》拍攝內容，主力介紹不同社區的吃吃喝喝，估計未來將加入寵物題材。其實小儀很適合自媒體發展，我也不禁催促加快進程。然後她淡淡然說：「我懶呀！」想想也是。已讀懂自身說明書，上天亦有最好的安排。我們乖乖等待便可。



李珊珊